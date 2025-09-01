El Bribón de Juan Carlos forma parte de la flotilla hacia Gaza

Ayer zarpó del Puerto de Barcelona la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, aunque por la noche tuvieron que regresar al punto de partida como consecuencia del mal tiempo. Con 300 activistas a bordo, entre ellos la mediática Greta Thunberg, probablemente sorprenderá la presencia dentro de la lota de un barco relacionado con la familia real como es el Bribón.

Una de las naves que capitaneó en los 80 Juan Carlos I está en esta ocasión comandada por el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas. En la red social X, Elisenda Alamany, secretaria general de los republicanos, anunciaba ayer que Coronas haría de capitán de barco, añadiendo que “Barcelona nunca ha mirado hacia otro lado. Tampoco lo hará ahora frente al genocidio perpretado en Gaza. Gracias por su compromiso”.

El Rey Emérito ha ido cambiando de Bribón a lo largo de los años. El que ahora se dirige hacia Gaza, según explicaron fuentes de ERC, procede de una empresa que se dedica al alquiler de embarcaciones. En el pasado la nave estuvo en venta, estando durante casi diez años en estado casi de abandono en la Marina de Burriana, en Castellón.