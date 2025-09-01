La flotilla de Colau y Greta Thunberg que salió ayer hacia Gaza volvió a Barcelona poco después debido al mal tiempo

Ayer por la mañana una veintena de barcos de la Global Sumud Flotilla partieron desde el puerto de Barcelona ante una gran expectación hacia Gaza con ayuda humanitaria. Entre las asistentes al viaje se encuentran la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la activista sueca Greta Thunberg.

Esta mañana se ha conocido que poco tiempo después de la salida, las embarcaciones tuvieron que volver hacia el puerto de la Ciudad Condal debido al mal tiempo, por lo que la llegada a territorio palestino tendrá que esperar.

Según ha informado Europa Press, fuentes de ERC, que tiene representantes en la flotilla, aseguran que la organización celebrará hoy una reunión extraordinaria para decidir cuando se retomará la expedición, aunque lo más probable es "que sea por la tarde".