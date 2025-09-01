Nuevos problemas en Rodalies: Cortadas las líneas R1, RG1 y R11

Nueva mañana con problemas en Rodalies. En un día en el que muchos usuarios han retomado el uso del servicio tras el fin del verano, el servicio de red ferroviario catalán ha vuelto a sufrir incidencias y problemas que ha causado retrasos y cancelaciones.

En este caso, la circulación de las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies se ha cortado esta mañana debido a la caída de un árbol sobre la catenaria por culpa de las "condiciones meteorológicas adversas", según ha informado Renfe.

En concreto, el corte afecta a la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes, a la RG1 entre Blanes y Caldes de Malavella y a la R11 entre Maçanet-Massanes y Caldes de Malavella (Girona), según han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

El operador está gestionando un servicio alternativo por carretera.