Estas son las ciudades catalanas donde más se ha disparado el precio del alquiler: un 25,7% de media en Cataluña

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de las principales preocupaciones de los catalanes, según las últimas encuestas. Y es que entre otros, el precio del alquiler sigue disparado en Cataluña y aumentó hasta un 26% durante el tercer trimestre del 2025 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Según datos de Fotocasa recogidos por La Ciutat, el precio medio está actualmente en los 19,8 euros por metro cuadrado, lo que supone un máximo histórico en Cataluña. Aunque respecto al trimestre anterior el precio se ha rebajado un 1,7%, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, advierte que este dato no es "un cambio de tendencia sino una ralentización del crecimiento".

Las ciudades más afectadas

El precio aumentó un 25,7% en toda Cataluña, pero hay ciudades que fueron las más afectadas:

Castelldefels : 28,1%

: 28,1% Cambrils : 27,8%

: 27,8% Reus : 24,0%

: 24,0% Mataró: 21,3%

Santa Coloma de Gramenet: 20,8%

L’Hospitalet de Llobregat: 17,2%

Badalona: 16,5%

Barcelona, la ciudad más cara

En valores absolutos, Barcelona es la ciudad más cara, con un precio de hasta 21,34 euros por metro cuadrado mensuales, seguida de Girona, Tarragona y Lleida.

El precio de alquiler más caro dentro de la ciudad barcelonesa se concentra en Gràcia (24,24 €/m²), mientras que Ciutat Vella y Sant Martí completan el podio. Les siguen l’Eixample (23,44 euros), Les Corts (23,21 euros), Sants-Montjuïc (22,46 euros) y Sarrià-Sant Gervasi (22,38 euros).