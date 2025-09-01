Récord de turistas extranjeros en Cataluña: ¿Cuánto gastan y cuántos días se quedan?

Cataluña acoge cada año más y más turistas. Así lo demuestran los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que dicen que en lo que va de año hasta julio, 11.603.807 turistas han visitado Cataluña, lo que supone un récord histórico y un aumento de un 1,14% respecto al año anterior.

Estos más de once millones y medio de turistas que han venido a la comunidad han gastado un total de 13.847 millones de euros, lo que demuestra la importancia del sector turístico en la economía de Cataluña.

Teniendo en cuenta únicamente el mes de julio, la cifra de turistas ha disminuido respecto al 2024, con un total de 2.352.229 personas, un 1,16% menos. Sin embargo, su gasto ha subido un 5,2%, llegando a los 3.287 millones.

De media, según muestran los datos, cada turista que visitó Cataluña permaneció seis días en la comunicad, y gastó 229 euros cada día, un 4,43% más que en 2024. En total, el gasto medio por persona se situó, en julio, en 1.398 euros.

Por comunidades, la región más visitada fue Baleares con el 23,28% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (21,34%) y Andalucía (13,98%).