El PP lleva al Parlament una encuesta del Govern que plantea a alumnos "si se sienten niño o niña"

El PP ha registrado este viernes en el Parlament una batería de preguntas al Govern en las que asegura que una encuesta escolar plantea a alumnos de 5º de primaria si "se sienten niño o niña", y lo ha tachado de inadmisible, según informa en un comunicado.

Los populares han afirmado que esta pregunta estaba incluida en una reciente Enquesta d'Educació, de Salut i Social dels Infants a Catalunya (Essic), y piden la comparecencia de las conselleras de la Generalitat Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo; de Salud, Olga Pané, y de Educación, Esther Niubó.

"Inadmisible"

El portavoz del grupo parlamentario, Juan Fernández, ha tachado la pregunta de inadmisible: "A los menores se les protege, no se les confunde. Pretenden inducirles a rechazar su propio cuerpo, y eso es algo que ninguna administración debería promover".

Para Fernández, "este tipo de contenidos exceden el ámbito educativo y suponen una intromisión en la formación emocional y afectiva de los menores".