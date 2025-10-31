Los mejores panellets de piñones de Cataluña están en Barcelona: este es el top 3

Llegado el final de octubre empieza la época de las castañas y los panellets. La tradición de la 'castanyada' en Cataluña viene de muy lejos, con orígenes pagano-agrícolas. Luego se añadió el personaje de la 'castanyera', una mujer mayor que vendía castañas asadas envueltas en papel de diario en las calles, cuando empezaba el frío. Además, también se celebra esta festividad comiendo boniatos o fruta confitada.

Hace pocos días, la pastelería Faixat, de la calle Muntaner de Barcelona, ganó el premio Panellet de Oro 2025, que otorga la Plataforma Panàtics y el Gremi de Flequers. De hecho, este fue el top 3 de tiendas con panallets en Cataluña:

1. Panellet de Oro: pastelería Faixat (calle Muntaner 159, Barcelona)

2. Panellet de Plata: Forn Oller (Camp Arriassa, 70)

3. Panellet de Bronce: Xocosave (Riudoms)

Cómo hacer ''panellets''

Hay diferentes tipos de panellet, pero los más famosos son los de coco, de chocolate, de nueces, de almendra y, como no, de piñones. Los panellets de piñones son la variedad más clásica de este postre en forma de esfera, que consisten en una masa de almendra, azúcar y clara de huevo recubierta en piñones.