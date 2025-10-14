Vídeo: un periodista de TV3 asegura que "la independencia de Cataluña es necesaria para obligar a la gente a hablar en catalán"

El periodista de TV3, recién jubilado, Jordi Robirosa, muy famoso por sus narracions de partidos de baloncesto, fue entrevistado en el pódcast del Baix Llobregat llamado La Riota. Sus autores han destacado en las redes el momento en que Robirosa, aparte de hablar de baloncesto y de la cadena autonómica, reflexiona sobre la lengua catalana, asociando su subsistencia a la independencia de Cataluña. Y lo hace con un argumento para reflexionar. Jordi Robirosa es muy claro: "Todos sabemos que la única manera que tiene el catalán de pervivir es la independencia, sino estamos muertos. Es decir: obligar a la gente a hablar catalán. Ahora somos más españoles que hace un tiempo".

Siguiendo con TV3 y polémicas nacionalistes, recientemente el digital ‘El Triangle’ ha denunciado que un periodista de la sección de Deportes de TV3, Xavi Torres, aseguró que España «es un país podrido». En una entrevista en el digital Vilaweb comentó los incidentes que se produjeron en la reciente final de la Copa del Rey cuando unos jugadores del Real Madrid intentaron agredir al árbitro: “Es una rama más de este país podrido. Todos los órganos de decisión están ahí y todos están formados por gente que ha tenido relaciones con el Madrid, sean reales, laborales o emocionales. Cuando las cosas se deciden desde allí pasan estas cosas”.