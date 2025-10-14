Por si acaso: esta radio solar con linterna y manivela se ha convertido en la más buscada

Cada vez más personas apuestan por tener en casa productos útiles que no dependan de enchufes ni de batería externa, y esta radio solar de emergencia STONEGO es un claro ejemplo de por qué. Funciona con panel solar, manivela o carga USB, sirve como linterna y hasta puede cargar el móvil en caso de apagón o acampada. Lo mejor: cuesta solo 11,46€ en AliExpress, y está arrasando entre quienes buscan una herramienta versátil y fiable.

Pequeña, práctica y lista para cualquier imprevisto

STONEGO-Radio FM AliExpress AliExpress

Esta radio destaca por su diseño compacto (13 x 6 x 4 cm) y su batería de 2000 mAh, que se puede recargar de tres formas diferentes: mediante panel solar, manivela o cable USB. Esa triple opción la convierte en un accesorio de supervivencia ideal, ya que nunca se queda sin energía.

Además de sintonizar FM, AM y NOAA, incluye una linterna LED de 1W, una luz de emergencia y un puerto USB para cargar teléfonos u otros dispositivos. Su peso ligero permite llevarla fácilmente en la mochila o el coche, y su resistencia la hace perfecta para camping, senderismo o cortes de luz.

Lo que la ha hecho tan popular

No necesita enchufe: se recarga con sol, manivela o USB.

se recarga con sol, manivela o USB. Incluye linterna LED potente y duradera.

potente y duradera. Sirve como cargador de emergencia para móviles.

Compacta y ligera, cabe en cualquier mochila o guantera.

cabe en cualquier mochila o guantera. Indicador de batería y protección contra sobrecarga.

Por su precio, es una de esas compras que se hacen “por si acaso” y terminan siendo más útiles de lo que parece. Ya sea para escapadas al aire libre o para tener tranquilidad en casa, esta radio solar con linterna se ha ganado su fama a pulso.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.