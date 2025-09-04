¿Dónde meter el dinero en 2025? Bankinter ofrece hasta un 2,5% TAE en su cuenta digital

Si tienes dinero parado en la cuenta corriente, este septiembre puede ser un buen momento para moverlo. Bankinter mantiene abierta su Cuenta Digital remunerada, que ofrece hasta un 2,5% TAE y que muchos clientes han aprovechado en los últimos meses. El plazo para contratarla acaba el 29 de septiembre, y es una de esas oportunidades que merece la pena considerar si buscas rentabilidad sin complicaciones.

0,00€ Tramo 1 (0–25k): 2,00% TAE

2,00% TAE Tramo 2 (25–50k): 2,25% TAE

2,25% TAE Tramo 3 (+50k): 2,50% TAE

2,50% TAE Requisitos: Ninguno

Lo que hace atractiva a esta cuenta

Lo interesante es que remunera desde el primer euro y lo hace por tramos:

2% TAE si tienes menos de 25.000 €

si tienes menos de 25.000 € 2,25% TAE entre 25.000 y 50.000 €

entre 25.000 y 50.000 € 2,5% TAE a partir de 50.000 €

Los intereses se pagan cada mes, así que no hay que esperar a final de año para notar la diferencia. Y lo mejor es que el dinero sigue estando disponible: no es un depósito a plazo ni exige ataduras.

Una cuenta sin letra pequeña incómoda

No pide domiciliar nómina ni recibos.Tampoco cobra comisiones por mantenimiento, e incluye tarjeta de débito gratis, transferencias inmediatas y Bizum. En otras palabras: es una cuenta corriente que funciona como cualquier otra, pero que además pone tu dinero a trabajar sin que tengas que hacer nada más.

Para quienes buscan más rentabilidad con importes menores, Bankinter también tiene su Cuenta Nómina, que ofrece un 5% TAE el primer año hasta 10.000 €. Pero si lo que quieres es una cuenta sencilla y con saldo siempre disponible, la Digital es la opción más equilibrada ahora mismo.

Por qué puede ser el momento de dar el paso

En un año en el que los bancos han ido bajando poco a poco las remuneraciones, ver un 2,5% TAE sin condiciones es algo cada vez menos común. Y como el plazo de contratación se cierra el 29 de septiembre, quien quiera aprovecharlo tiene pocos días por delante.

Plazo de contratación: hasta el 29 de septiembre de 2025

hasta el 29 de septiembre de 2025 Rentabilidad máxima: 2,5 % TAE mensual desde el primer euro

