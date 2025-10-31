Por menos de 250 euros, esta televisión 4K de nueva gama es un acierto para cualquier zona del hogar

Los tiempos en los que comprar una televisión 4K era un lujo se han quedado muy atrás. Cada año hay más competencia en la gama económica y esta Hisense 43E63QT es de lo mejor que nos ha dejado este 2025, sobre todo si la cazas con descuento como en estos momentos, ya que está a precio mínimo histórico.

El precio recomendado de esta televisión de Hisense es de tan solo 329,99 euros, lo que la convierte en uno de los modelos 4K más accesibles dentro de la nueva gama, pero es que ahora podemos encontrarla más barata gracias a un descuento total de 80 euros que la deja por unos irresistibles 249 euros en Amazon.

Compra la televisión Hisense 43E63QT de 2025 al mejor precio

Hisense 43E63QT Hisense

Aunque no lo parezca por su precio, la Hisense 43E63QT es una televisión que pertenece a la nueva gama y nos deja sin palabras en muchos de sus apartados. Más allá de tener un diseño elegante y sin apenas marcos, su pantalla de 43 pulgadas es la que la hace ideal para todo tipo de espacios, ya que encaja a la perfección tanto en un salón como en un dormitorio. Y la gran diferencia con respecto al resto de modelos económicos es que con ella disfrutaremos de una resolución 4K.

Es cierto que no es una smart TV para los usuarios que quieran disfrutar de colores muy vivos, escenas claras y negros puros, ya que para eso siempre serán mejores los modelos QLED, Mini LED u OLED, pero eso no quita que sea una gran elección para ver series o películas con un buen nivel de detalle sin gastar demasiado. Algo que en gran parte también se debe a que dispone de una retroiluminación Direct LED, frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y, para rematar, es compatible con Dolby Vision, HDR10 y HLG para mejorar notablemente la calidad de imagen.

Por otro lado, viene con varios modos que, dependiendo el contenido que estemos viendo, realiza unos ajustes diferentes para que la experiencia sea más completa. Entre ello, nos encontramos con Modo Cineasta para ver las películas de la forma más original para apreciar más el trabajo de los directores, un Modo Deportes IA que intenta trasladarnos al propio estadio en el que se juegan los partidos y un Modo Juego Plus para jugar de manera más fluida, además de que reduce el tiempo de respuesta.

Y no podemos pasar por alto que en su interior incorpora un procesador Quad Core MT9603 que se apoya en la inteligencia artificial para escalar contenido a 4K. Es decir, si estamos viendo una película algo antigua, es capaz de realizar diferentes ajustes para que sea vea más nítida, como si fuese más actual. Mientras que si nos centramos en su apartado de sonido, sorprende por ofrecernos un audio envolvente con tan solo dos altavoces que alcanzan una potencia de 14 W, y esto es gracias a una tecnología DTS Virtual:X que simula canales virtuales.

Llegados a este punto, nos queda mencionar que funciona bajo un sistema operativo VIDAA U7.6 que si por algo se caracteriza es por su facilidad de uso, darnos acceso a una gran variedad de aplicaciones y ser compatible con los principales asistentes de voz como Alexa o Google Assistant. Y a pesar de que su apartado de conectividad no es el más avanzado de todos, tiene todo tipo de puertos para que podamos usar varios dispositivos sin problemas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.