Mazón saca músculo, exhibe unidad y refuerza su discurso identitario

Y a los tres meses de ser presidente del PPCV, Carlos Mazón, se ha dado su primer baño de masas. No ha hecho falta esperar a la convocatoria de elecciones. Eso sí, ha tenido que pelear por conseguir que Valencia fuese la ciudad elegida para cerrar la convención nacional.

Ha confesado que la negociación no fue complicada, «saben Valencia es clave para llegar a Moncloa». Le apoyaron desde el primer momento, pero le prometió al líder del PP, Pablo Casado, que llenaría la plaza de toros de Valencia y así ha sido.

Como en la época de las mayorías absolutas faltó plaza. Una imagen con la que los populares valencianos empiezan a soñar. «Esta es la respuesta a todos lo que pensaban que no teníamos fuerza ni ilusión. Gracias por estar en el cambio», ha dicho Mazón ante un público que bailó y aplaudió a rabiar.

El también presidente de la Diputación de Alicante ha cumplido con creces su labor de anfitrión. Además, la indiscutible sintonía con Génova le ha ayudado también a consolidar la unidad del partido.

El propio ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha acudido a la plaza de toros, zanjando así cualquier duda de que insista en postularse para alcalde de la ciudad- la candidata indiscutible es la secretaria general del PPCV, María José Catalá- o de presentarse por otro partido. Las alusiones a la que fue alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han completado esa reconciliación con el pasado que los populares ven clave para aglutinar al mayor número de votantes posibles. Las referencias a su gestión pusieron la plaza en pide.

Además, Mazón ha dejado bien claro que mantendrá su discurso propio frente a Madrid. Con la vista puesta en la Presidencia de la Generalitat, Mazón ha realizado su primera advertencia al presidente del PP, Pablo Casado: «Yo no voy a ser el mudo como Ximo Puig, que baja los brazos, y que no defiende a esta tierra. Y yo sé que tú no eres Pedro Sánchez. Tú quieres el agua que necesita mi tierra, la financiación, las infraestructuras. Tú serás el presidente de la nueva financiación, también del Corredor Mediterráneo, y serás el presidente que inaugurará el AVE que una las tres provincias de la Comunitat Valenciana».

Casado le ha respondido comprometiéndose con «una financiación justa de los servicios públicos» y a crear un nuevo modelo como reclama la Comunitat Valenciana para garantizar su futuro y dejar de ser discriminada «sólo porque aquí gobernaba el PP cuando impusieron el sistema».

En un discurso, de una hora de duración, ha abordado más temas en clave valenciana, como la creación de un marco legal nacional que garantice la libertad de elección lingüística y la defensa del castellano como lengua vehicular en la educación, en el acceso a la Administración y en el espacio público.

Mazón ha dejado claro también que el PP quiera reforzar su discurso identitario confirmando así que, junto a esa «revolución fiscal» que presentó hace un par de semanas, será una de las bases de su proyecto para recuperar la Generalitat valenciana.

Acusó al Gobierno de Ximo Puig de haber bajado los brazos en la defensa de la identidad valenciana y prometió que recuperará la Ley de Señas de Identidad que derogó el Botànic, con el apoyo parcial de Ciudadanos. «Digan lo que digan, la Comunitat Valenciana no son los ‘Països catalans’.

Casado también tuvo respuesta para esta afirmación. «Para historia, para lengua y para cultura, la valenciana, y desde aquí, seguiréis ‘ofrenant noves glòries a Espanya’».

El silencio «atronador» de Puig

Tanto el líder popular como la secretaria general del PPCV, María José Catalá, han tratado de dar relevancia nacional al caso de la menor que sufrió abusos en un centro tutelada.

«Son responsables por abusar de esa menor, por esposarla, por taparlo, por no investigarlo y por no tener ni la vergüenza de haber pedido perdón. El silencio atronador del presidente de la Generalitat me da vergüenza», dijo Mazón. Mientras que Catalá ha advertido de que no van a soportar «ni una lección más de feminismo de aquellos que no han sabido proteger a una mujer que ha sufrido abusos».