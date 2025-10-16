Así es el festival de música electrónica de Alicante, Ensolab

Ensolab regresa como un espacio consolidado para la música electrónica experimental y el arte digital. En su novena edición, que se celebra en el Centro Cultural Las Cigarreras del 23 al 25 de octubre, el festival mantiene su vocación de ser un punto de encuentro para la investigación sonora y la innovación tecnológica en diálogo permanente con el público.

Los artistas que participan en esta edición de Ensolab son Víctor Izquierdo, Manuel Pinazo, Pablo Ferrer, Animatek (Javier Melgar), Iannis Anisakis, AZ-Rotator, Horma & Azael Ferrer y Juanita & Paupi.

El proyecto, impulsado desde Alicante y reconocido ya en la escena nacional por su apuesta por la música electrónica de vanguardia, cuenta con el patrocinio, organización y colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y del Centro Cultural Las Cigarreras como organizadores principales y la colaboración de Cervezas Alhambra.

Este año se incorpora el Escenario Caja Gris, que acogerá dos de las grandes novedades de la novena edición: el Desguace Sonoro y las Rare Sessions. El Desguace Sonoro es un mercadillo alternativo pensado para la comunidad musical donde intercambiar, vender o dar nueva vida a sintetizadores, cajas de ritmos, pedales, vinilos, módulos, camisetas y todo tipo de rarezas electrónicas. Las Rare Sessions consisten en un laboratorio colectivo de experimentación sonora, donde artistas y asistentes comparten creatividad en un formato más libre.

El programa de Ensolab 2025 es el siguiente

Jueves 23 de octubre – Escenario Caja Negra

19.00 horas Presentación del libro Kraftwerk. La máquina humana

20.00 horas Live – Víctor Izquierdo

Viernes 24 de octubre – Escenario Caja Negra

16.30 horas Masterclass – Iannis Anisakis

18.00 horas Masterclass – Animatek

21.00 horas Live – Animatek

22.30 horas Live – Iannis Anisakis

Sábado 25 de octubre

Escenario Caja Gris

12.00 horas Feria Desguace Sonoro

18.00 horas Rare Sessions – Juanita & Paupi

Escenarios Caja Gris y Caja Negra

17.00 horas Masterclass – AZ-Rotator

19.00 horas Masterclass – Horma & Azael Ferrer

22.00 horas Live – Horma & Azael Ferrer

23.00 horas Live – AZ-Rotator