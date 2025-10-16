El resultado de varios informes forenses podría elevar el número de fallecidos por la dana

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre está pendiente de recibir cuatro informes forenses que, en función de sus conclusiones, podrían elevar la cifra de víctimas mortales en las riadas hasta 233, es decir, cuatro más del actual registro oficial.

En una providencia de la que ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la instructora ha ordenado un informe forense que determine si existe relación de causalidad entre el fallecimiento de una mujer, el 6 de noviembre de 2024, en el Hospital de la Ribera, en Alzira, con las circunstancias sufridas por la misma durante la dana.

La jueza ha adoptado esta decisión después de que su hijo haya comparecido en el juzgado y haya pedido que su madre sea considerada víctima de la catástrofe.

También el pasado 7 de octubre se ordenó la redacción de un informe sobre el fallecimiento de un hombre, el 26 de noviembre, cuyo hijo solicitó a la jueza que su padre fuese considerado víctima de la dana.

Además, el pasado 3 de octubre se supo que la instructora estaba a la espera de recibir otros dos informes -el primero de ellos solicitado el 24 de septiembre- que había encargado para dictaminar si las riadas fueron la causa del fallecimiento de dos mujeres que residían en un geriátrico de Paiporta y murieron varios días después en hospitales de València.

Uno de esos fallecimientos se produjo tres días después de las inundaciones en el Hospital Doctor Peset y el otro, en el Hospital Clínico, el 3 de noviembre de 2024.

En ese mismo geriátrico de Paiporta donde residían estas mujeres fallecieron otras seis personas durante las riadas.