Un concierto solidario homenajeará a las víctimas y voluntarios de la dana del 29 octubre

El próximo sábado 18 de octubre a las 12 horas, el Teatro Astoria de Chiva (Valencia) acogerá un concierto extraordinario para rendir homenaje a las víctimas, damnificados y a todos los profesionales y voluntarios que desempeñaron un papel crucial durante la catástrofe que asoló Valencia el pasado 29 de octubre de 2024.

La iniciativa, impulsada por CaixaBank a través del programa "CaixaBank escolta València", el Institut Valencià de Cultura (IVC) y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), reunirá sobre el escenario a una banda sinfónica singular integrada por 65 intérpretes que vivieron en primera persona la emergencia.

Entre ellos se encuentran fisioterapeutas, técnicos en emergencias sanitarias, enfermeros, médicos, personal de las Fuerzas Armadas, policías locales, agentes de la Policía Nacional, miembros de la Guardia Civil, coordinadores de servicios en residencias de la tercera edad, técnicos de emergencias y protección civil, personal de Cruz Roja, militares, voluntarios y también personas damnificadas por la dana.

El concierto, dirigido por Hugo Chinesta, incluirá el estreno absoluto del pasodoble "Espíritu Solidario", compuesto por el propio maestro en homenaje a quienes actuaron con entrega y compromiso durante la catástrofe. El repertorio, con un marcado acento valenciano, recorrerá obras de compositores como Ferrer Ferran, Manuel Palau, Manuel Penella, José Serrano o José Padilla, con la colaboración del tenor Juan Ledesma como solista invitado.

La entrada es libre hasta completar aforo y se mantiene activo el código bizum para recibir donaciones a sociedades musicales afectadas por la riada: 10542.

Previamente al concierto se han realizado ensayos y jornadas de convivencia en l’Alqueria Julià-Casa de la Música, sede de la FSMCV.

Daniela González, presidenta de la FSMCV, ha destacado que «este concierto es un homenaje pero también una declaración de gratitud y de esperanza. La música es capaz de reconocer, unir y sanar, y pocas veces ha tenido tanto sentido como en este proyecto colectivo».

"CaixaBank escolta València" es una iniciativa puesta en marcha en 2014 por CaixaBank en colaboración con la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana y el Institut Valencià de Cultura, dirigida a apoyar a las sociedades musicales valencianas y promover la actividad musical y educativa en el territorio.

Entre las líneas de este proyecto se encuentran la convocatoria anual de becas para estudiantes de las escuelas de música; los concursos, festivales y ciclos de conciertos de orquestas de la Comunitat Valenciana; el proyecto de recuperación de patrimonio ‘Música a la llum’, y L’Alqueria Julià-Casa de la Música, rehabilitada por CaixaBank, y que alberga desde finales de 2020 la sede de la FSMCV.

Tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024, la entidad financiera destinó 100.000 euros de este programa a la recuperación de sociedades musicales afectadas.