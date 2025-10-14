Dos carreteras cortadas por la dana Alice que da un leve respiro a la Comunitat Valenciana

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este martes poco nuboso por la mañana y con nubosidad de evolución diurna en la mitad norte por la tarde, con probabilidad de chubascos localmente fuertes o muy fuertes y con tormenta de madrugada en el litoral de Castellón, litorales de Valencia y litoral norte de Alicante y por la tarde en el interior y prelitoral de Castellón y el interior norte de Valencia.

La carretera CV-603 permanece cortada totalmente al tráfico en el tramo entre Cullera y Tavernes de la Valldigna por la inundación de la vía a consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en esa zona.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico, la carretera está cortada entre el punto kilómetro 0, en Masía del Raco, hasta el kilómetro 9.92 en Tavernes de la Valldigna.

Asimismo, permanece cortada por la inundación de la vía la carretera CV-1486 en el municipio castellonense de Cabanes.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, las máximas subirán, excepto en el litoral de Alicante, y el viento será flojo, ocasionalmente moderado, de componente norte en el litoral, salvo en el sur de Alicante, y en el resto, flojo de componente oeste por la mañana y de componente este por la tarde.

El miércoles predominarán los intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos localmente fuertes y con tormenta de madrugada en los litorales del norte de Castellón, sur de Valencia y norte de Alicante, y por la tarde en el interior de la mitad norte y en Alicante.

Las temperaturas no experimentarán cambios y el viento será flojo de componente norte en el litoral y de dirección variable en el resto por la mañana, tendiendo a viento del este por la tarde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

