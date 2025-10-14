El PP pide la comparecencia en Les Corts del jefe de climatología de la Aemet por los fallos en los avisos

El PPCV ha solicitado la comparecencia del Jefe de Climatología de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, en la Comisión de Medio Ambiente de Les Corts "para dar cuenta de las predicciones y avisos dados durante las últimas alertas rojas".

El síndic del GPP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que “queremos que Aemet nos explique por qué se están produciendo tantos errores y qué soluciones van a adoptar”.

“Queremos saber por qué está fallando la agencia en la anticipación, avisando de un nivel rojo en el momento en que está ocurriendo, sin permitir capacidad de reacción a las distintas administraciones al no disponer de ningún margen de maniobra ni información previa”, ha añadido.

Para el síndic popular "esta situación está produciendo sorpresa, desconcierto e inseguridad, además de restar nivel de credibilidad". "Aemet es el organismo que controla el sistema de predicción del tiempo, si falla es imposible que se puedan adoptar medidas, enviar avisos o alertas. Ha de ser un sistema de prevención, no de confusión como está ocurriendo en la Comunitat Valenciana", ha aseverado.

Pérez Llorca ha señalado que "las lluvias más fuertes han ocurrido justo cuando en algunos municipios se había pasado de alerta naranja a alerta amarilla". "Lo de Aemet con la lluvia de estos días no es predicción sino observación y ese no debería ser su papel. Es evidente que no son infalibles en sus predicciones. Lo hemos comprobado estos días en Pilar de la Horadada, Cullera, Gandia y también durante el fatídico 29 de octubre del pasado año", ha dicho este martes.

"Aemet, la CHJ o Red Eléctrica son todos organismos dependientes del Gobierno de Sánchez. El sanchismo no distingue entre Gobierno y Estado, por eso coloniza las instituciones. Son agencias de tipo técnico y es preocupante que tomen una deriva peligrosa y no cumplan con su finalidad", ha añadido.

Pérez Llorca ha recordado que "José Ángel Núñez, jefe de climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, es aquel que se dedicó a grabar sin consentimiento el audio de parte de la reunión del Cecopi el 29-O, en lugar de estar a lo que le correspondía".

Por último, el portavoz popular ha afirmado que "exigimos que la gestión de la Aemet se base en la ciencia para evitar desgracias". "Y no es cuestión de negacionismo climático, porque el único negacionista que hay aquí es el Gobierno de Sánchez, que niega los errores de Aemet y del resto de agencias para sacudirse responsabilidades", ha concluido.