Se hace pasar por psicólogo para tratar a su compañera de piso de insomnio a la que agredió sexualmente

La fiscalía pide 10 años de cárcel para un falso psicólogo y terapeuta acusado de agredir sexualmente a su compañera de piso, a la que supuestamente estaba tratando por sus problemas psicológicos y episodios de insomnio.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el juicio está previsto para este miércoles a partir de las 10 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante.

El ministerio público le acusa de un delito de intrusismo y otro de agresión sexual por unos hechos ocurridos en una vivienda en la que el procesado residía con su mujer y su hija menor de edad junto a la víctima y al novio de ésta.

El hombre entabló una relación de confianza con la mujer y le dijo que era psicólogo, ante lo cual ella aceptó tener con él varias sesiones para tratar sus problemas psicológicos y de insomnio que padecía. Tras un periodo de supuesto tratamiento, el encausado le recetó una medicación y le recomendó que esa noche debía dormir en una habitación separada de su novio.

El fiscal considera que el hombre aprovechó el estado de semiinconsciencia de la mujer para acceder a su cuarto de madrugada y agredirla sexualmente, pese a la resistencia de la víctima que, al día siguiente, se dio cuenta de lo sucedido y acudió a poner una denuncia.