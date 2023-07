«El PSPV que ha apoyado la ciudadanía es el de Ximo Puig»

Se ha quedado como delegada de un Gobierno de izquierdas en una comunidad donde ha ganado la derecha, ¿qué parte de responsabilidad ve en este resultado a la acción del Ejecutivo central?

Yo me siento orgullosa poder explicar a la ciudadanía la acción del Gobierno central en la Comunitat Valenciana porque ha sido el que más ha invertido en sus últimos años de historia. El que en materia de infraestructuras ha puesto en marcha las obras que siempre soñamos, como el canal de acceso, el Corredor Mediterráneo. Cuando Pedro Sánchez llegó apenas estaba el 50 por ciento en ejecución. Ahora podemos decir que el 100 por ciento del trazado está proyectado y el 75 por ciento en ejecución. Son más de 4.600 millones de euros invertidos en infraestructuras ferroviarias. Además puedo explicar que es el Gobierno que en las dos últimas crisis de nuestra historia reciente se ha preocupado por que nadie quedase atrás. Junto con la acción del Gobierno de Ximo Puig, se ha conseguido que trabajen más personas y también más mujeres que nunca. Que tengamos unos niveles de desempleo que no conocíamos hasta ahora, o que se hayan subido las pensiones y lo sigan haciendo por ley en función del IPC, también la reforma laboral. Hoy puede salir a contar su gestión orgulloso.

El Corredor Mediterráneo sigue siendo una reivindicación de los empresarios porque no está ejecutado y además, la gestión de las Cercanías sigue siendo muy mejorable. ¿Esto no desgasta?

Hay que poner en valor el trabajo de los empresarios y de la sociedad valenciana para reivindicar una infraestructura que el PP dejó en un cajón y que primó al Cantábrico. Por eso sufría un retraso, pero la inversión del Gobierno en esta infraestructura es una realidad. Hemos ido trabajando con la Generalitat con las cercanías, como por ejemplo, el plan centinela, ahora se está invirtiendo en la línea con Zaragoza. En los PGE hay una partida muy importante en Cercanías y también en AVE.

Luego tenemos reivindicaciones históricas que siguen pendientes, como el paso a nivel de Alfafar.

No quiere polemizar sobre esta cuestión, pero el 75 por ciento de los pasos a nivel están eliminados en la Comunitat Valenciana. Este paso se ha demorado mucho porque no ha habido un acuerdo inicial desde los Ayuntamientos y Adif. Hay una reivindicación por parte de los ayuntamientos que lleva muchos años de ejecución y cuando se plantea eliminar el paso a nivel dicen que no, si no se soterra. Es imprescindible eliminarlo, así se lo dije a los alcaldes afectados y que no se podía esperar ni un minuto más. Ahora ya hay firmado un protocolo, nos han pedido unas modificaciones en las que se está trabajando.

Donde las cifras no salen es en la provincia de Alicante.

Esto ha sido motivo de mucha tinta. Es verdad que cuando se publicaron los PGE territorializados, estos solo suponen el 0,7 por ciento de todo el presupuesto. Luego hay mucha obra e inversión que no están en estas partidas. Además, detectaron que había errores que no se habían computado en la provincia de Alicante sino en la de Valencia. Gracias a la presión de la Generalitat, se subsanaron en el proceso de aprobación definitiva de los presupuestos y pasamos de 170 millones a los 223 millones, que ya es mucho más de lo que ningún gobierno ha invertido en la provincia de Alicante. Este Gobierno ha invertido más que ningún gobierno del PP. Alicante está infradotada en inversión y sucedió hasta que llegó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig que dotó inversión según peso poblacional. Además, hay que añadir la inversión en materia hídrica que se van a hacer, son más de 600 millones euros para el agua para siempre.

¿Hace falta una nueva DIA para el puerto de Valencia?

El Gobierno de España ha puesto en marcha la tramitación del desarrollo del puerto en los términos en la que lo conocemos. Se preguntó si había incompatibilidad y se respondió. A partir de ahora lo que se tiene es que tramitar. No ha cambiado la prioridad ni el criterio de que el Puerto de Valencia, que es la principal infraestructura que más aportar al PIB de la Comuntiat Valenciana, de la que viven 40.000 familias, necesita desarrollarse, es prioritario y lo tiene que hacer en condiciones de sostenibilidad. Esa es también la aspiración del puerto.

¿Y la inquietud del ex alcalde sobre la entrada y salida de las mercancías?

La apuesta del gobierno junto con el puerto es el transporte ferroviario, que es el más sostenible, que facilitará una logística de las próximas décadas y que mejorará las infraestructuras de las conexiones con el Corredor. Trabajamos en la intermodal de la fuente de San Luis, la más importante de España y quizás de Europa por el volumen de contenedores que va a poder asumir. La apuesta por la intermodalidad y por el tráfico de mercancías. Esta estación está en marcha, es una realidad.

El agua es un tema recurrente entre las reivindicaciones, ¿cree que el Plan del Tajo es justo para Alicante? ¿Por qué no se ha escuchado la opinión de la Generalitat valenciana en el Consejo del Agua?

Lo que es realmente justo para la provincia de Alicante es el agua para siempre, tener la capacidad hídrica para que no dependa de las inclemencias o clemencias del tiempo. Llama la atención que el PP saque este tema cuando llega la campaña electoral pero olvida siempre que el único partido que cerró el grifo de este trasvase fue Mariano Rajoy: se trasvasaron 800 hectómetros cúbicos al Segura; y con Sánchez, 1.350 hectómetros cúbicos. Los datos son esos. Cuando llegamos en 2018 no había ni un solo proyecto de modernización y reutilización y desalación y mejora de infraestructuras hídricas para garantizar el agua, y los hemos hecho todos. Son 600 millones de euros para garantizar los hectómetros cúbicos que la provincia de Alicante necesita, sin contar con que no haya agua suficiente para trasvasar porque no podemos depender de una sequía. Cada vez esto es más incierto por el cambio climático. Los datos y la realidad es la que es.

Sí, pero la Generalitat valenciana recurrió el plan...

Sí, está en su derecho a hacerlo porque consideró que, dentro de unos márgenes del trasvase, no le beneficiaba. Pero el Gobierno tenía que aprobar el plan del Tajo porque era la única cuenca que no estaba regulada y tenía que cumplir unas sentencias que decían que había que ajustarlo y se hizo.

Parece que se alzan voces críticas en el PSPV. Ahí tenemos a Bielsa y la bofetada que le ha dado Ferraz a Puig en las listas a las Elecciones Generales ¿Hace falta una renovación desde el PSPV?

Para mi, el PSPV actual es el PSPV que representa estos ocho años de gobierno. Ese es el PSPV que yo quiero. Ese es el PSPV que la ciudadanía ha apoyado y que además, ha aumentado en 50.000 personas más. Ese es el PSPV que representa Ximo Puig.

¿Y el hecho de alterarle una lista a todo un secretario general?

Bueno, eso forma parte de todos los procesos. Se alteraron bastantes listas porque la comisión de listas es la que está legitimada para hacerlo. Eso sucede. Entra dentro de la normalidad del partido. Yo lo que reivindico es el legado del gobierno de Ximo Puig que representa la Comunitat Valenciana de las luces. El president ha dicho que se queda y me parece la mejor garantía de que tenemos un líder fuerte y solido. Yo recuerdo cuando se fue Joan Lerma. Eso supuso un golpe muy fuerte para el partido. Ahora tenemos la suerte de que Ximo ha dicho que se queda, no se me ocurre nadie mejor. Pero el partido tiene un liderazgo compartido, con muchísimos cuadros y mucha gente que puede aportar mucho a este proyecto.

¿Qué explicación tiene para que una Comunidad que ha estado ocho años gobernada por un gobierno de coalición liderado por el PSPV dé ese giro hacia la derecha?

La partida no se ha jugado aquí en las elecciones del 28M y esa ola de bulos en la que hemos entrado ha condicionado muchos estas elecciones y el clima político y social en el que nos estamos moviendo. Y sin duda alguna, la bajada de votos de nuestros socios de gobierno ha influido mucho en que lo hayamos perdido.

Hace unos meses se veía como una posibilidad remota que Pedro Sánchez no agotase la Presidencia europea, ¿cree que este adelanto electoral ha sido una buena decisión?

Yo creo que sí y creo que era necesario después de lo que había sucedido el 28M. Y por lo tanto era urgente clarificar qué España queremos y necesitamos. Si necesitamos la España donde trabaja más gente que nunca, que crece por encima de la media, que lidera la salida de la crisis en Europa, o si necesitamos la España en blanco y negro que representan los gobiernos de Vox y PP. Creo que hay que alejarse de esos posicionamientos ultras que quitan banderas y quitan derechos y niegan algo tan grave y tan real como la violencia de género, donde relegan a las mujeres a un segundo plano. Porque ya lo vimos en el pacto de esta Comunitat y en esa mesa donde no había ni una sola mujer, y donde todos era prácticamente lo mismo, porque de una manera u otra, todos los que había en esa mesa habían estado en el Partido Popular. El que ha asumido el discurso de la ultraderecha es el PP.

Pero hay un hecho cierto, y es que un gobierno de Vox se habría evitado si el PSPV hubiera cedido apoyos al PP en la investidura, tal y como le ofreció Isabel Bonig (PP) a Ximo Puig en Les Corts un buen número de veces si dejaba a sus socios del Botànic.

Yo no he visto ninguna diferencia entre el PP y Vox porque llegaron al acuerdo en un minuto. ¿De verdad alguien cree que el PSPV va a apoyar a un partido que está dispuesto a borrar de su decálogo de gobierno la violencia machista? Es que ya lo veíamos, es que sabíamos que iban a ir de la mano. ¿Vamos a apoyar a un gobierno que trajo a esta Comunidad la corrupción y el despilfarro?

¿Hay algún análisis de errores que se puedan haber cometido en la campaña autonómica y que no se vayan a repetir en la nacional?

Se hablaba de la gestión , de los buenos datos, de que esta Comunitat era la de la inversión del talento, del talento que vuelve... el problema es que la campaña de bulos en la que estábamos inmersos no dejaban ver la realidad, ni los términos en los que estaban tratando esta campaña. Por eso Pedro Sánchez está pidiendo debates, para hablar de lo que de verdad afectan a los ciudadanos, y no de los bulos y del que te vote Txapote, pero a santo de qué. Por qué Núñez Feijóo no quiere debatir sobre los datos reales.

Entonces, sí que hubo un error en la campaña autonómica porque Ximo Puig rechazó debates.

Ximo Puig sí que debatió, fue a un debate en televisión, en la radio, fue a debates en los medios de comunicación y explicó su gestión.

Pilar Bernabé en uno de los pasillos del Palacio del Temple, sede de la Delegación del Gobiernob Kike Taberner

¿Por qué dice que es un bulo que el PSOE vaya a tener o hay tenido el apoyo de Bildu?

No, no. La gran campaña de que nosotros gobernamos con ETA. El PSOE no gobierna con algo que ni existe, y tampoco gobierna con Bildu. En el Congreso de los Diputados hay apoyos a determinados puntos y determinadas cuestiones. Como en todas las instituciones y en todos los ayuntamientos. Igual sí que es algo de bulo...

El problema es que vivimos en ese mundo. Incluso los propios medios de comunicación profesionales y rigurosos les cuesta combatir esa ola de bulos en los que cualquier tuit sale sin estar contrastado y sin el aval de un profesional serio. Por eso yo agradezco que Pedro Sánchez salga por tierra, mar y aire y cuente la gestión. Necesitamos sacar el ruido del primer plano político. Creo que tenemos crédito suficiente para poder salir a la ciudadanía a explicar cuál es el proyecto del PSOE y del presidente Pedro Sánchez.

-La promesa de más seguridad es una de las bazas electorales de Vox, ¿ha aumentado la inseguridad en la Comunidad Valenciana?

Vox no tiene crédito para hablar de una Comunitat más segura cuando lo único que siembra es odio, no puede sembrar odio y pensar que va a ser más seguro. No puede haber tranquilidad ni paz social si se siembra odio y se evidencian las diferencias. No tiene legitimidad para hablar de nada que tenga que ver con la seguridad y la paz social. En esta Comunitat hay más policías y guardias civiles que nunca en su historia. En estos momentos tenemos 15.000 efectivos y eso lo hemos conseguido porque hemos revertido una tendencia que el PP tuvo durante sus años de gobierno que fue no convocar ni una sola plaza de policía ni de guardia civil. Se vaciaron las plantillas. Apostar por el crecimiento y la mejora de la formación de nuestros agentes es la única garantía de que podemos mejorar los estándares de seguridad, pero la Comunitat Valenciana es una comunidad segura, es una autonomías que tiene unos niveles de criminalidad adecuados a lo que es su volumen poblacional y de visitantes, por eso también somos una de las Comunidades que más refuerzo recibe en la campaña de verano.

¿Y cuándo se va a notar esos aumentos de la plantilla en una reducción de los datos de comisión de delitos que ofrece el Ministerio del Interior y que están subiendo?

La incorporación de los policías es año a año y eso hace que se contengan los niveles, no hay ningún indicador que nos lleve a una situación de preocupación. Hay que seguir trabajando en la formación para las nuevas formas de delito y una muy importante es la violencia de género que hay que nombrarla para combatirla y que ponemos en marcha iniciativas pioneras como la oficina de denuncias que hay en la Comisaría de Abastos, 24 horas al día y 365 días, y que en seis meses lleva ya más de 1.300 denuncias de las que casi mil son por violencia de género, cuarenta por violencia en el ámbito familiar y 90 por agresiones sexuales, el resto son quebrantamientos de órdenes de alejamiento. Y ha habido más de 850 detenciones, de las que 600 son por violencia de género. La violencia de género existe y si no la nombras no la puedes combatir. Hay un gran reto en el que han de colaborar los gobiernos autonómicos en materia de educación para educar a los jóvenes en igualdad.

En los últimos días ha habido un debate sobre el cierre de las playas del sur de la ciudad de Valencia. ¿Se van a cerrar o no?

No se cierran las playas del sur. Van a estar abiertas todo el verano. Solo se restringirá un trozo de la playa del Arbre del Gos. Vamos a tener la obra más importante que se van a hacer en España en materia de regeneración de playas, con una inversión de 28 millones de euros. Es una obra que dura diez meses, como el año tiene doce, lo mires por donde lo mires te pilla el verano. Esta obra recuperará la fisonomía de las playas del sur de los años sesenta. Nos hemos reunido con los vecinos, comerciantes, hosteleros y alcaldes pedáneos y explicamos cómo iba a ser la obra. La obra más grande que sí que supondrá el cierre de las playas porque se mete una draga, se hará a partir del 15 de septiembre. El quince de agosto se quitan dos torres de vigilancia, de diez, porque en el hueco donde están esas torres viene una tubería que es la que hace la draga, y hay que ir montándola. Y en ese trozo, un trozo de la playa del Arbre del Gos, un trozo, ni siquiera toda la playa, estará restringido el paso, pero incluso en esa playa se mantendrá otra torre porque no se cierra toda la playa. Yo hablé con María José Catalá la semana pasada, y vamos a hacer una reunión técnica entre los técnicos de Costas y los del Ayuntamiento para que les expliquen las dudas.