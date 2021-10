Mortadelo y Filemón se unen a Greta Thunberg: así es lo nuevo de Ibáñez

A sus 85 años, la imaginación de Francisco Ibáñez ni descansa ni se desgasta. El historietista, creador de “13, Rúe del Percebe” y padre de “Mortadelo y Filemón”, continúa a pie del cañón produciendo nuevas viñetas y confirmando su título como el autor español de cómic más importante de España. “Sigo con todo. Ya no son 20 añitos, son 80. La mano ya no va como antes, la producción será inferior, pero la cantidad de horas de trabajo son las mismas”, afirma el autor, así como subraya que “el valor de lo que hacemos está en su propia sencillez, no en lograr medallas ni en estar en museos, sino en que la gente se ría”. Con esto, Ibáñez presenta una nueva misión del dúo de agentes más divertido de la T.I.A. y de la que Greta Thunberg debería estar orgullosa, pues lucharán contra el cambio climático. Con los siempre bien preparados inventos del profesor Bacterio, Mortadelo y Filemón deberán visitar los pueblos más recónditos de la geografía española, cuya climatología se ha visto afectada y, por tanto, se han producido graves problemas.

Con el firme objetivo de salvar el planeta, ambos agentes, bajo orden del Súper, serán los encargados en “Mortadelo y Filemón y el cambio climático” de salvar al planeta y dar con quien está tras este fenómeno. Una aventura que, siendo el número 211 de la colección “Magos del Humor” (Bruguera), saldrá a la venta en las librerías el próximo 14 de octubre, una buena fecha si se tiene en cuenta que el 24 del mismo mes se celebra el Día Mundial contra el Cambio Climático. En este volumen, los agentes tendrán que experimentar las circunstancias más extremas imaginables, de las que se han revelado los 5 pronósticos que, desde la certera imaginación de Ibáñez, nos esperan si no revertimos esta situación.

Entre Rudolf y el AVE

El primero de estos pronósticos que plantea Ibáñez tiene que ver con Papá Noel: se verá obligado a cambiar su tradicional uniforme por unas floridas bermudas. “Según nuestra pareja de aventajados agentes, deberíamos ir despidiéndonos de este abrigo rojo, mientras que Papá Noel deberá prescindir de Rudolf y su cuadrilla para darles el cambiazo por una tabla de surf”, relatan desde la editorial en un comunicado de Prensa que detalla curiosidades del nuevo ejemplar. Asimismo, Mortadelo y Filemón alertan a los curas de las iglesias: “Tendrán que llamar a misa desde los campos de brezas. Una de las estampas más típicas en nuestra geografía es la de las campanas de las torres para llamar a los fieles. Sin embargo, esas torres tienen los días contados, pues los vientos situarán sus restos en los campos de berzas”.

Mortadelo y Filemón advierten de que el cambio climático podría cambiarle el uniforme a Papá Noel

Los fuertes vientos que provocarán el cambio climático acabarán con las torres de las iglesias

Navidad, iglesias y, en tercer lugar, los bares. Los agentes informan que el cambio climático está a punto de terminar para siempre con la costumbre de tomar un tentempié bajo una sombrilla de terraza. “Las temperaturas se dispararán tantísimo que esos parasoles serán necesarios para cubrir a los burros del campo”, narra Ibáñez. De la misma manera que expone que el AVE no será la única vía para viajar rápidamente, pues el impulso de los tornados hará que los vehículos a motor desbanquen a estos transportes.

Por último, la sequía en el norte y las tormentas en el sur. Según los agentes, los lugares en los que llovía a mares no verán caer ni gota, mientras que donde disfrutaban de un sol espléndido no volverán a verlo en 14 años. Con esto, que no cunda el pánico, pues Bacterio tiene instrumentos para aliviar todos estos sucesos y Mortadelo y Filemón se han puesto manos a la obra para responder a la gran pregunta: ¿quién está tras el cambio climático y cómo se puede erradicar?