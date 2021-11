¿Por qué Alejandro Magno ha eclipsado la figura de su padre, Filipo II de Macedonia?

Filipo de Macedonia construyó un reino, Alejandro Magno, un imperio. Uno permanece en la memoria como un hombre irascible, borracho, destemplado con su mujer, Olimpia; el otro, se sostiene, más allá de cualquier época, como una de las grandes figuras de la historia y las anécdotas de sus hazañas, flaquezas y generosidades se siguen relatando. Sin embargo, padre e hijo, parientes y rivales, están unidos en la historia por algo más que un vínculo de sangre. El historiador Adrian Goldsworthy publica «Filipo y Alejandro. Reyes y conquistadores» (La esfera de los libros), una semblanza de unos héroes que, como todos hoy, están amenazados por lo políticamente correcto.

Filipo tiene mala fama.

El problema es que apenas existe información sobre él. Ha sobrevivido poco en comparación con su hijo. Además, ser el padre de Alejandro Magno es estar destinado a ser eclipsado. Filipo es recordado principalmente como el anciano borracho de un solo ojo que necesita ser asesinado para que Alejandro alcanzara la gloria. Y hay que sumar que uno de los más grandes oradores del mundo griego, Demóstenes, se pasó gran parte de su tiempo atacando a Filipo y destrozando su carácter.

¿Injusto?

Ni Filipo ni Alejandro eran personas agradables. Pocos líderes exitosos en el mundo antiguo fueron amables. Cada uno de estos hombres pasó la mayor parte de su reinado librando guerras agresivas contra los forasteros. Se supone que Filipo dijo que estaba más orgulloso del éxito diplomático que de sus victorias militares, pero nunca se mostró reacio a luchar. Cuando se convirtió en rey, su hermano acababa de ser asesinado junto con parte del ejército macedonio. Este era una época de depredadores, dispuestos a atacar a cualquiera que pareciera vulnerable. Filipo luchó contra las amenaza dentro y fuera de su reino y mantenerse con vida. Luego se expandió gradualmente. Fue un logro notable.

¿Qué aportó como rey?

Lo primero, evitar la destrucción de Macedonia. Eso llevó años, reformar el ejército, mucha diplomacia, sobornos y combates. Un historiador romano dijo que Filipo hizo la guerra como un comerciante, usando las ganancias para financiar la siguiente guerra. Se aseguró de que muchos macedonios compartieran los beneficios del éxito e hizo lo mismo, en menor medida, con otros aliados.

Hizo un ejército.

Creó el ejército más eficiente que existía, que podía luchar durante todo el año, no solo en primavera y verano. Se movía rápidamente para sorprender al enemigo, era muy bueno librando batallas y, lo que es más importante, habilidoso para tomar ciudades fortificadas. Eso hizo que sus guerras fueran mucho más decisivas. Sin embargo, el ejército y el estado estaban vinculados y necesitaba más éxitos para mantener el sistema en funcionamiento, lo que significaba que tenía que seguir librando guerras

¿Hubiera existido Alejandro Magno sin él?

Filipo heredó un reino cercado por los enemigos. Alejandro se apoderó de un reino que ya dominaba Grecia. No necesitó librar guerras civiles contra otros miembros de la familia real. Y se convirtió en rey cuando era joven, lleno de energía y ambición. Hay una historia: se entristecía cada vez que su padre obtenía un éxito porque, entonces, le quedaba menos por hacer. La familia real macedonia tendía a una vida larga, a menos que los mataran, que era común. Filipo podría haber vivido durante décadas y haber liderado la guerra persa

¿El sueño de conquistar Persia venía de él?

La idea de una gran guerra contra Persia existía desde hacía tiempo, principalmente como un sueño de los griegos para que dejaran de luchar entre sí y se unieran para derrotar a los ricos y extranjeros «bárbaros». Filipo fue el último de una sucesión de estados a los que se pidió liderar una guerra tan grande. Está lejos de decirse si se dejó llevar por estas voces panhelénicas o si se le ocurrió la idea por su cuenta. Como hemos visto, su reino no fue diseñado para estar en paz. Para él, Persia ofrecía un objetivo grande y rico, y la oportunidad de cimentar su dominio de Grecia reuniendo a los estados bajo su mando para que todos compartieran la lucha, la gloria y las ganancias. Envió una vanguardia a Asia Menor para comenzar la guerra y planeó unirse a ellos, pero su asesinato se lo impidió.

¿Cuál es la aportación de Filipo y Alejandro a la historia?

Hay dos visiones. El éxito y el talento militar de los dos hombres es obvio, pero el costo fue poner fin a la gran era de las ciudades-estado griegas independientes, particularmente Atenas, con toda la cultura rica e influyente que había traído. Así que siempre ha habido una lucha entre Alejandro el héroe, el hombre que difundió la cultura griega y Alejandro el carnicero que robó a los griegos su libertad. De vez en cuando, los historiadores intentan reducir a Alejandro diciendo que Filipo era mejor o más capaz como estadista, aunque esto significa poco, ya que no hay forma de medir los logros de cada hombre. Es bueno darse cuenta de que ver todo desde un punto de vista griego y macedonio es contar en el mejor de los casos la mitad de la historia, por lo que la tendencia a examinar la historia y la cultura persa y la de los pueblos de otras regiones es algo muy bueno.

¿Aguantan sus figuras ante el revisionismo de la historia?

Es probable que cada año se escriba un nuevo libro sobre Alejandro. Los libros sobre Filipo son raros y, a menudo, la gente no ha oído hablar de él, a menos que tenga interés en la historia. Pero de Alejandro ha oído hablar todo el mundo, incluso los que no saben mucho sobre él. «Alexander» todavía se usa como ejemplo de liderazgo. Eso es bastante razonable, ya que inspiró a su ejército a hacer algo increíble: solo hay que mirar un mapa y ver lo lejos que llegaron estos hombres, atravesando cualquier terreno, luchando y ganando donde fueran. Dejando aparte si resultó bueno o no, fue una increíble hazaña de resistencia y determinación.

OLIMPIA, LA MALA FAMA DE UNA MUJER CARISMÁTICA ¿Cómo era la relación de Filipo con Olimpia? Las fuentes son pobres, pero sugieren que fue difícil, quizás recurriendo al odio después de la pasión inicial. Puede que fueran demasiado parecidos: carismáticos, inteligentes y ambiciosos. Filipo, como todos los reyes macedonios, era polígamo. Olimpia es famosa por ser la madre de Alejandro, pero aun así no sabemos mucho sobre ella. Después de la muerte de Alejandro, ella levantaría y lideraría ejércitos en la lucha por sucederlo. Debemos recordar que Filipo pasó la mayor parte de su vida lejos de sus esposas, en campaña, al igual que Alejandro. Las fuentes nos dicen que Olimpia tuvo una gran influencia en su hijo, pero no dan muchos detalles. Una vez que se fue a Persia en el 334 a. C., Alejandro nunca volvió a ver a su madre, aunque se escribían con frecuencia y ella intervenía a menudo en las decisiones políticas relacionadas con Macedonia, a pesar de que ella no tenía poder formal ¿A veces vemos a Olimpia como una mujer estereotipada? Las fuentes tienden a ser hostiles, como lo fueron a menudo con cualquier mujer que desempeña un papel importante en la política. Algunos creían que ella era responsable del asesinato de su marido y afirman que mató a su esposa más joven y a su bebé. El asesinato era bastante común dentro de la familia real macedonia, pero los historiadores antiguos tienden a ver esa crueldad mucho peor cuando proviene de una mujer en lugar de que venga de un hombre. La verdad es imposible de saber. Algunos pueden haber culpado a Olimpia por el asesinato para desviar las sospechas de Alejandro.

Todos los héroes están cuestionados hoy. ¿Qué opina?

Es una tontería simplificar la historia y convertirla en una historia de buenos y malos. Los seres humanos creamos héroes y probablemente es porque los necesitemos. El estudio académico se ha alejado durante mucho tiempo de la biografía para examinar las causas subyacentes: tendencias en la economía o la sociedad, cambios tecnológicos... Esto vale la pena, pero solo es parte de la verdad. Por mucho que la gente sienta que esos asuntos son importantes, puede estar seguro de que en la vida cotidiana se habla de la personalidad de los políticos y de quellos que los rodean. Sabemos que algunas personas tienen un talento excepcional: puedes admirar a los atletas por su velocidad y concentración, tanto si son buenos seres humanos como si no. Filipo, Alejandro, Olimpia y otros fueron personas extraordinarias y talentosas. Puedes admirar aspectos de ellos y no tienes que verlos como perfectos, porque al igual que otras personas, tenían defectos, algunos muy grandes.

¿Es un error la manera que tenemos de mirar ahora al pasado?

No tiene sentido juzgar el pasado con los estándares de hoy, sobre todo porque los estándares de hoy cambiarán cuando nuestros hijos crezcan. Cualquiera que vaya al pasado con una agenda consciente o inconscientemente hará que la evidencia se ajuste a sus ideas para demostrar que tiene razón, pero no aprenderá nada en el proceso. El trabajo del historiador es comprender. Hay que dejar el juicio al lector. Después de todo, no debería ser necesario decirle a alguien que saquear una ciudad y masacrar o esclavizar a una población es algo malo. El historiador debe intentar comprender qué sucedió y por qué, poniéndolo todo en el contexto de la época y recordando siempre que se trataba de seres humanos, al igual que nosotros, viviendo su vida. La historia trata de personas.

¿Le da miedo de esto?

Sí, porque el impulso moderno de reescribir la historia, por ejemplo, para enfatizar los horrores del imperio y la esclavitud y no tratar de entender lo que sucedió, es un ejercicio de mentirnos a nosotros mismos. El pasado ha sucedido y no va a cambiar. Un historiador mira la evidencia, trata de entenderla y reconstruir cómo sucedieron las cosas. Filipo cambió Macedonia y Alejandro conquistó todo hasta Pakistán. Si lo que hacemos es decir que la muerte y la destrucción que causaron fue terrible, no aprendemos nada. Desahogar nuestra emoción al condenarlos como personas horribles solo es bueno para nuestra vanidad. Muchos de los eventos descritos en el libro fueron terribles. Gran parte de la historia es terrible y nos recuerda de lo que son capaces de hacerse los seres humanos. Pero los líderes importan y su personalidad marca la diferencia. Hay mucho que aprender del éxito de Filipo y Alejandro de cómo dieron la vuelta a situaciones muy difíciles, y ganar. Puede que no reverenciamos a los conquistadores tanto como solíamos hacerlo antes, pero hay muchas ocasiones en las que tenemos que esperar que nuestros líderes muestren la mitad de su capacidad.