La cara y la cruz de la condesa Olghina di Robilant

La alegría de ser madre

Tras el auténtico calvario experimentado en Gassin, donde no había médicos sino sólo una especie de farmacia donde a la embarazada Olghina di Robilant le fiaban medicinas de mala gana, apremiándola luego para que pagara sus deudas, llegó finalmente el gran alborozo en el mismo corazón de París. La propia protagonista describía, con sus propias palabras, la inmensa alegría que sintió al ser madre, el 18 de octubre de 1959: «La primera vez que vi a la niña –recordaba la condesa Olghina di Robilant–, a la que después llamé Paola, pensé que me la habían cambiado. Me gustaba, desde luego, era rubia y tierna, pero estaba calva. La cogí en brazos y la estreché. ¡Pobre cachorrita, vaya madre que te encuentras! Estaba por no reconocerte. En ese momento me sentí segura de mí misma. Me volvería multimillonaria si ella lo requería. Me casaría con Papá Noel o inventaría algo genial».