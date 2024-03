El archivo que protege la música española del olvido

En el corazón del Palacio de Longoria todavía se encuentra hoy lo que en su día fue una capilla consagrada por el arzobispo de Madrid. Allí mismo se celebró la boda que significaría la puesta de largo del edificio. Una de las hijas de Javier González-Longoria, banquero y propietario de la casa, tomaría matrimonio ante la mirada de la "jet set" de la época. Entre ellos, Emilia Pardo Bazán. También estuvo allí Vital Aza, médico, escritor, comediógrafo, periodista, poeta, humorista y primer presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Lo que no sospechaba el asturiano (de Pola de Lena) es que en aquel lujoso y modernista palacete del centro de Madrid –que por entonces era mitad vivienda y mitad oficinas del banco del señor Longoria, paisano suyo– iba a asentarse casi medio siglo después la institución que lideraba.

Detalle de una estantería del archivo del Palacio de Longoria Jesús G. Feria

Un lugar del que la SGAE no se ha movido desde 1950 y donde guarda buena parte de su legado. Aquella pequeña capilla es hoy el centro de operaciones de María Luz González Peña, directora del Centro de Documentación y Archivo (CEDOA). Espera a LA RAZÓN con las "joyas de la corona", como los originales de La Gran Vía o El rey que rabió, esparcidas por la mesa.

Solo es una pequeña degustación de un fondo ingente: los archivos de la SGAE conservan hasta 10.000 títulos de zarzuela. "Tenemos más de 40.000 libretos, pero en algunos no hay fuentes musicales", añade la musicóloga. "Sabemos que se escribió y se estrenó, pero no dónde está ese material que no ha llegado a nuestros días. Se conserva mucho, pero se escribió mucho más. La zarzuela lo inundó todo, de España y de América Latina. Fue el género por excelencia". Hay una composición casi para cada ocasión. Si eres gallego, Maruxa’; asturiano, La pícara molinera; vasco, El caserío o Mirentxu...

Un género "muy querido", apunta González Peña, por el pueblo, pero vilipendiado por las generaciones del 98 y del 27: "Lo tratan como un género menor y después, lo relacionan con el franquismo". Una idea "absurda" para la directora del CEDOA "porque su nacimiento se remonta al siglo XVIII. No tiene nada que ver con ese periodo, pero somos muy dados a los clichés".

Algunos de los títulos seleccionados por María Luz González Peña Jesús G. Feria

Pero, evidentemente, no solo de zarzuela vive el hombre ni el archivo de la SGAE. También hay un gran fondo de documentos de música popular. "Tenemos más de 40.000 partituras de pop de entre los 40 y los 80. De Marisol, Serrat, de Víctor Manuel... eso no está terminado de catalogar, pero sabemos donde lo tenemos. Hay fotografías, objetos varios que llegan con los legados, algún cartel... hay un poquito de todo".

Los miles de documentos se ordenan bajo la batuta de una mujer que se vuelca en su trabajo, "es mi pasión, mi trabajo y mi forma de divertirme", sonríe. Su misión la tiene grabada a fuego: "Cuidar de nuestro patrimonio para que quede así para el futuro, tenerlo en las mejores condiciones y ponerlo a disposición de todo el mundo. Y para que vengan los investigadores a seguir celebrándolo y reconociéndolo".