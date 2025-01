Belchite se sitúa en el mapa mundial de patrimonio en riesgo "urgentísimo"

Se siguen cayendo los muros del Pueblo Viejo de Belchite. Al cruzar la Puerta de la Villa, se extiende ante los ojos una calle Mayor completamente en ruinas. Quedan resquicios de su arquitectura mudéjar, ecos de las iglesias y casas renacentistas o barrocas que retumban como parte incómoda y fundamental de nuestra historia reciente. A Belchite hay que escucharlo: no son pocas las historias que guarda. Pero, sobre todo, hay que protegerlo, conservarlo. De no hacerlo, aseguran los expertos que. Antes de la Guerra Civil , se trataba de un lugar clave en la zona (se sitúa apenas 50 kilómetros al sureste de Zaragoza). Sus ciudadanos vivían de la agricultura y los olivos, y "era un pueblo con mucha vida. En la Plaza Nueva las muchachas iban a la fuente a hacerse con agua potable, mientras conocían a los chicos que se reunían en el bar enfrente.", explica Marta Beltrán, responsable de la Oficina de Turismo de la localidad.

Cuando estalló la Guerra Civil, el alcalde de Belchite era el socialista Mariano Castillo. Llegaron los falangistas, fue encarcelado y finalmente se suicidó. En este primer asedio ya hubo 350 víctimas, primeras pérdidas humanas que afrontaría una localidad asediada en varias ocasiones durante el transcurso de la guerra. La famosa batalla tuvo lugar desde el 24 de agosto de 1937 y durante 15 días:haciéndose finalmente el bando republicano con el control del lugar. El 8 de marzo de 1938, volvieron a entrar las tropas de Franco y pasó de nuevo a manos del bando nacional. Finalizó la guerra, quedando. Pero no se reconstruyó, sino que Franco decidió construir un Pueblo Nuevo de manera que el antiguo quedase como "símbolo de la barbarie roja". Desde entonces, comenzó un auténtico deterioro que, sumado a expolio interno, el paso del tiempo y las inclemencias climáticas deriva hoy en un lugar patrimonial en absoluto abandono

Tras 80 años de ruinas y muros que continúan cayéndose, la localidad zaragozana ha pasado a formar parte de una lista de sitios patrimoniales que necesita de una conservación urgente. Se trata de la World Monuments Watch, programa bienal en defensa de estos lugares en riesgo, basado en nominaciones y que destaca 25 lugares históricos que enfrentan desafíos importantes, como el cambio climático, el turismo, los conflictos armados y los desastres naturales. Para la lista de 2025, desvelada este miércoles, hubo 212 candidaturas, de las cuales 40 pasaron a ser examinadas por un panel de expertos que finalmente filtró 25. Esto incluye sitios de 29 países repartidos en cinco continentes, e incluso la Luna.

Después de más de medio siglo de abandono, no existen planes palpables de recuperación o conservación del patrimonio de Belchite. Y urgen de manera vertiginosa,, advierte Beltrán. El panorama a nivel cultural es desolador, y aún así pasa desapercibido. Existen ideas, como el Plan Director, que se impulsó en 2005. Pero no se pasa a la acción. Al igual que hubo un amago por parte del Estado: hay una partida presupuestaria de 7 millones para actuar en el Pueblo Viejo de Belchite, "pero aún ese dinero no ha llegado a ningún sitio., y ahora es el mejor momento para actuar", explica Carmelo Pérez, alcalde de la localidad.