Varios países prohíben “Lightyear” por un beso entre personas del mismo sexo

Aunque parezca algo del pasado, caducado, algo de lo que ya tan solo quedan resquicios y que es perfectamente combatible, la censura sigue ahí, y ha vuelto al ataque. Esta vez, ha apuntado aún más alto, pues lo ha hecho en dirección al infinito y más allá: “Lightyear”, el “spin-off” de “Toy Story” que narra la historia de este juguete espacial, ha sido prohibido en varios países por incluir un beso entre personas del mismo sexo. Emiratos Árabes, Bahréin, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Omán, Qatar, Malasia e Indonesia han sido los países que no han pasado por alto que sus ciudadanos puedan ver una película de dibujos animados con contenido LGTBQ+, informa “Deadline”.

En la escena en cuestión, aparece la comandante de Lightyear, llamada Alisha y su pareja, quienes se saludan con un beso en los labios. Se trata, además, de unas imágenes que en un principio no iban a aparecer en la cinta, pero que tras las protestas que han envuelto a Disney Pixar los últimos meses por aparentemente apoyar la campaña “Don’t say gay”, finalmente se reestablecieron en el metraje. Fue tras esta decisión de volver a incluir la escena cuando países como Arabia Saudita informaron que la cinta no sería comercializada dentro de sus fronteras, siguiendo así la norma de prohibición total de las relaciones entre personas del mismo sexo que está vigente en este país.

“Lightyear”, producida por Pixar y Disney, está dirigida por Angus MacLane y aterrizará en cines españoles y estadounidenses el 17 de junio. Presenta los orígenes del carismático Buzz Lightyear, personaje icónico de la saga de “Toy Story”, así como el héroe que inspiró al juguete de Andy y se ganó generaciones y generaciones de fanáticos.

AP

De esta manera, esta cinta se ha visto incluida en una larga lista de películas prohibidas por motivos similares, pues “Onward” (2020), también de Disney Pixar, fue prohibida en Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita, también porque un personaje insinúa en el metraje que es homosexual. Asimismo, este último país mencionado, que legalizó los cines en 2018, también censuró el reciente remake de “West Side Story”, dirigido por Steven Spielberg, al contener un personaje transgénero.