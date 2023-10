Alec Baldwin se enfrentará a nuevos cargos penales por el caso "Rust"

La pesadilla de Alec Baldwin aún está lejos de terminar. Parece que el fuego se había apagado, cuando el pasado mes de abril se anunciaba que el actor no sería juzgado por homicidio involuntario. Sus abogados celebraban la decisión de desestimar el caso contra Baldwin, a quien se le culpaba por el trágico incidente que acabó con la vida de Halyna Hutchins y que hirió a Joel Souza, el 21 de octubre de 2021. Durante el rodaje de "Rust", en Nuevo México, el intérprete accionó el gatillo de un arma que, en teoría, debía de contener cartuchos falsos. No obstante, terminó de forma trágica, pues acabó con la vida de la directora de fotografía de la cinta y dañó al director de la cinta. Aquel mismo día comenzó un proceso judicial, que parecía que culminaba a principios de este año. En enero, la fiscalía de Nuevo México acusó a Baldwin como responsable del homicidio voluntario, pero finalmente no fue juzgado gracias a la presentación de nuevas pruebas y a una investigación pericial independiente, llevada a cabo por la defensa del intérprete. Ahora, vuelta al ruedo: se podrían presentar nuevas denuncias de homicidio involuntario ante un gran jurado en cuestión de semanas.

Este martes 17 de octubre, la fiscalía de Nuevo México anunciaba que "después de una extensa investigación durante los últimos meses, han salido a la luz hechos adicionales que creemos que muestran que el señor Baldwin tiene culpabilidad penal en la muerte de Halyna Hutchins y el tiroteo de Joel Souza". Con esto, añadían que "el curso de acción apropiado es permitir que un panel de ciudadanos de Nuevo México determine desde aquí si el señor Baldwin debe ser retenido para un juicio penal". De esta manera, dejan caer que nunca han descartado, aunque se desestimaran las acusaciones previas, volver a presentar cargos por homicidio voluntario u otras acusaciones contra el actor si llegaban más pruebas, y parece que eso es lo que ha sucedido.

Fue en agosto cuando los fiscales encargaron un informe que asegura que "aunque Alec Baldwin niega repetidamente haber apretado el gatillo, dadas las pruebas, hallazgos y observaciones reportadas aquí, el gatillo tuvo que apretarse o presionarse lo suficiente para accionar el arma". Ante esto, los abogados de Baldwin se han pronunciado, subrayando que "es desafortunado que una tragedia terrible se haya convertido en este procesamiento equivocado. Responderemos a cualquier cargo en los tribunales".

El caso, por tanto, está en pleno proceso de desarrollo. De hecho, la armera de la película, Hannah Guitérrez-Reed, ya enfrenta cargos de homicidio involuntario y manipulación de pruebas, en un juicio previsto para 2024 y ante lo que ya se declaró inocente. En cuanto a Baldwin, la fiscalía sostiene un argumento clave, y es que "el señor Baldwin se beneficia económicamente de los bajos costes de producción" de la cinta, lo que consideran como relevante para la investigación.