El director de 'Emilia Pérez dicta sentencia sobre Karla Sofía Gascón: "Es una guerra abierta"

Frente a los micrófonos de France Inter, el director Jacques Audiard fue claro: "Ya no se habla de cine". De esta forma regresó de nuevo a la agitada campaña de los Oscar de su narcomusical 'Emilia Pérez'. "En esta película experimenté un cambio de paradigma. Hace unos diez años, mi película 'Un profeta' también se estrenó en Los Ángeles. Fue duro, fue competitivo. Pero en aquel entonces eran osos cariñosos".

Audiard critica así la ceremonia hollywoodiense por alejarse "del objetivo, que es el cine". "Es una guerra abierta entre producciones, distribuidores y estudios. Y eso es agotador", le comentó a la periodista Sonia Devillers. El cineasta ha añadido que debes "estar preparado para soltar los mayores trucos sucios. No es un juego justo, pero es así. Es el nuevo sistema. Afortunadamente, allí todavía nos encontramos con nuestros compañeros, que son arrojados al mismo pozo. Son las personas que nos rodean, aquellos en la industria y el capital, quienes crean esta tensión".

Considerada una de las grandes favoritas de la 97.ª edición de los Premios Oscar con treces nominaciones, 'Emilia Pérez' sufrió un sonado fracaso al recoger solamente dos estatuillas: una para Zoe Saldana (mejor actriz de reparto) y la otra para 'El mal' (mejor canción). La película ha terminado sufriendo la recuperación de mensajes con connotaciones racistas e islamófobas en las redes sociales de su actriz principal, Karla Sofía Gascón.

Audiard, sin embargo, asegura que le "encantó trabajar" con esta "grandísima actriz, compuesta de algo original que viene de su propia vida y que ofrece un tipo de emoción que nunca había encontrado".

La cintra también ha sufrido su mala reputación en México, donde fue acusada de alimentar estereotipos sobre desapariciones masivas vinculadas al narcotráfico en el país y de faltarle el respeto a su comunidad. Ante esta recriminación, Audiard explicó que quería encontrar "un nuevo impulso" para ir más allá de las "noticias" y contar la historia de esta plaga. "Todavía hay 3.000 feminicidios al año y 160.000 personas desaparecidas, eso no es nada", explica el realizador. "Ellos viven en esta tragedia, pero nosotros aquí no lo sabemos. Entonces me pregunté cómo podía hablar de ello. Y la única forma que encontré fue la ópera".

La actriz Zoe Saldana sí se disculpó con el pueblo mexicano al recibir su Oscar el 2 de marzo en Hollywood: "Lamento mucho que usted y tantos mexicanos se hayan sentido ofendidos. Esta nunca fue nuestra intención. Vinimos por amor y me mantengo firme en eso. El corazón de esta película no fue México. No hicimos una película sobre un país, hicimos una película sobre cuatro mujeres, y estas mujeres podrían haber sido rusas, dominicanas, de Detroit, israelíes o de Gaza".