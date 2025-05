Curro Cañete: las herramientas para dominar tu mente y cumplir lo que hoy parece un sueño imposible

Curro Cañete sabe lo que es perderse, tocar fondo y volver a levantarse. Sabe lo que cuesta mirar dentro, sanar heridas, y tener el valor de imaginar una vida distinta… y crearla. En Sueña, visualiza, crea (Planeta), su nuevo libro, no solo comparte herramientas para cambiar nuestra realidad, sino también una forma de estar en el mundo, más consciente, libre y conectada con los deseos del alma. Tras conquistar a miles de lectores con títulos como El poder de confiar en ti o Ahora te toca ser feliz, el autor vuelve con una propuesta luminosa: soñar sin miedo, visualizar con intención y recordar que sí, que somos capaces de construir la vida que anhelamos y hacer realidad cosas que antes uno consideraba imposibles.

Pedir algo con todo el corazón tiene altas posibilidades de que sea concedido?

Sí. Porque el primer paso, antes de cualquier cosa, es pedirlo. Y esto no tiene por qué ser algo religioso. De hecho, aunque mi libro no es religioso, sí recoge sabiduría ancestral. En la Biblia, por ejemplo, se dice: «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis». Lo cito en la primera página. Pedir es una forma de activar el deseo y abrir la posibilidad.

¿Con pedir es suficiente?

No, no es suficiente. La acción es esencial. He modelado a personas con muchísimo éxito, a deportistas de alto rendimiento, y todos ellos tienen algo en común: una gran disciplina y enfoque. No son marionetas de nadie, no esperan a que las cosas pasen por arte de magia. Se mueven, actúan, se entregan. Visualizan, sí, pero también trabajan muchísimo.

¿Y qué pasa cuando no sabemos lo que queremos?

En el fondo, todos sabemos lo que queremos. Lo que pasa es que hay tanto ruido fuera que cuesta conectar con uno mismo. Hay que salir del ruido, del exterior, y atreverse a mirar dentro. Eso requiere valor, porque decidir también implica renunciar. Hace falta valentía y determinación para escucharse de verdad.

¿Qué papel juegan los miedos? ¿Visualizar cosas catastróficas también las atrae?

Eso sería una visualización inconsciente. Y sí, hay muchas personas dominadas por sus miedos. Pensar constantemente en escenarios negativos condiciona al cerebro, lo guía por caminos equivocados, y eso aumenta las posibilidades de que ocurran cosas desagradables. No es que lo visualices y automáticamente pase, pero sí que estás creando un terreno fértil para el desastre. Lo mejor es darse cuenta de esos pensamientos, tomar el control de la mente y empezar a imaginar futuros más positivos.

¿Hay que ignorarlos?

No exactamente ignorarlos. Hay que transformarlos. Todos tenemos la capacidad de transformarnos y, con ello, transformar lo que pensamos. Cuando cambias tus pensamientos, cambias tu vida. La mente necesita trabajo y entrenamiento, pero se puede lograr. Eso sí, dependiendo de la carga emocional y mental que lleve cada persona, costará más o menos.

"La mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemigo. Por eso es tan importante aprender a manejarla"

¿Las personas que nos rodean pueden boicotearnos?

Muchísimo. El entorno influye enormemente. Por eso insisto siempre en proteger el entorno. Tener relaciones sanas, rodearte de personas que confíen en ti, es un pilar clave para construir autoestima y seguridad. Aunque al final, la última palabra la tienes tú. Tú decides si entras en tu «laboratorio interior» y trabajas en ti.

¿Qué hay en ese laboratorio interior?

Es ese espacio íntimo donde puedes transformar lo que eres, lo que sientes, lo que piensas. Ahí puedes restaurarte, curarte, reconectar contigo. Puedes ir ahí a escribir, meditar, respirar. Yo lo uso constantemente. Cuando estoy fuera de mi centro, voy a mi laboratorio interior para recuperar la calma y la claridad.

¿Y cuál sería la «pócima» para restaurarse?

Para mí, escribir. Escribo lo que siento y luego me pregunto: ¿cómo podría ver esto de otro modo que me dé más paz? Pero también sirve cerrar los ojos, respirar profundamente y conectar con tu ser. Todo eso te devuelve el centro.

¿Qué fue lo que pidió con todas sus fuerzas y le fue concedido?

Poder vivir de mis libros. Era un sueño enorme, casi imposible según la mayoría. Y lo logré. Vivo de escribir y me siento profundamente agradecido. Es el regalo más bonito que me ha dado la vida.

¿Hay sueños imposibles?

Solo son imposibles aquellos que no están realmente en tu corazón. Si tienes un deseo auténtico, es porque tienes también la capacidad de hacerlo realidad. Así lo creo.

Ley del "ultrafoco"

¿Qué es la «ley del ultrafoco»?

Es centrarte en un único objetivo y enfocarte en él con todos tus sentidos. A nivel mental, emocional, verbal y en la acción. He observado que las personas más exitosas del mundo funcionan así. Su objetivo está siempre presente en todo lo que hacen. Eso multiplica las posibilidades de conseguirlo.

¿La duda ante algo siempre es un no?

Las dudas pueden ser falta de fe. Si el deseo es genuino, hay que protegerlo con fe. Visualizarte como si ya lo hubieras conseguido ayuda mucho. Pero si es una duda sobre, por ejemplo, una relación… entonces sí, puede ser una señal de que no quieres estar ahí. Las dudas también son mensajes.

¿Cómo influye estar en un ambiente tóxico? ¿Se puede atraer así un sueño?

Es muy difícil. No es imposible, pero es como nadar contracorriente todo el tiempo. Si puedes, elige un entorno sano. Si no, trabaja mucho tu interior para no dejarte arrastrar. Lo ideal sería buscar un lugar donde te sientas valorado, libre, bien. No podemos estar donde nos hacen daño siempre.

¿Cómo influye estar en un ambiente tóxico? ¿Se puede realizar un sueño en ese entorno?

Es muy difícil. No es imposible, pero es como nadar a contracorriente todo el tiempo. Si puedes, elige un entorno sano. Si no, trabaja mucho tu interior para no dejarte arrastrar. Pero lo ideal sería buscar un lugar donde te sientas valorado, libre, bien. No podemos estar donde nos hacen daño constantemente.

¿Cuál era su pensamiento cuando surgió este libro?

Pensaba en conectar con esa inteligencia superior que nos guía, para escribir algo verdaderamente poderoso que ayudara a la gente a transformar su vida. Ese fue mi objetivo desde el primer momento.

Habla de deportistas, como Rafa Nadal, que visualizan y también tienen coaches. ¿Qué papel juegan esos entrenadores mentales?

Un papel fundamental. Ellos entrenan su mente como entrenan su cuerpo. Descansan bien, se enfocan, cuidan su energía. Tienen una disciplina admirable. Y también leen mucho. Algunos incluso me han contactado porque han leído mis libros y quieren sesiones conmigo. Son un ejemplo de cómo deberíamos vivir todos: conscientes, enfocados, sabiendo lo que vale nuestro tiempo.

A veces uno es su peor enemigo…

Sí. La mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemigo. Por eso es tan importante aprender a manejarla. Que tú controles la mente y no al revés.

¿Qué mensaje le daría a sus lectores?

Que recuerden que la alegría tiene que estar en el presente. No sirve de nada tener sueños si no disfrutas del camino. Tu siguiente paso es lo importante, no te agobies con la misión. Disfruta de hoy, que hoy también forma parte del sueño.