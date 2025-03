¿Es J. K. Rowling la principal "hater" de los actores de 'Harry Potter'?

La autora de Harry Potter, J. K. Rowling, parece disfrutar provocando a sus antiguos protegidos, quienes dieron vida a sus personajes en la gran pantalla durante diez años. Cuando se le preguntó en las redes sociales el martes 18 de marzo sobre "el actor o actriz que arruina instantáneamente una película ", J.K. Rowling dio una respuesta que deja poco lugar a dudas. "Tres intentos. Lo siento, no pude evitarlo", respondió la escritora británica, con tres emojis de risa, como informó 'The Guardia'.

Una pulla que podría ir dirigida a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, respectivamente Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, los tres actores principales de la saga, como sugieren algunos internautas.

"¿Por qué cuando pasa algo siempre sois vosotros tres?", se lee en un tuit, que incluye una secuencia de una de las películas en la que la profesora McGonagall reprende a los tres magos.

Otros compartieron citas de los tres actores que respondieron a los comentarios transfóbicos de Rowling. "Clase. Realmente elegante. Hay mejores formas de llamar la atención que intentar molestar a personas mucho más jóvenes que tú", escribieron algunos.

Durante los últimos cinco años, la relación entre los tres actores y J. K. Rowling ha sido muy tensa, incluso algunos han terminado cortando todo contacto con la autora tras sus numerosas posturas, consideradas transfóbicas, sobre las mujeres transgénero.

La novelista fue criticada por primera vez en 2019 cuando defendió a un investigador que había sido despedido por publicaciones supuestamente transfóbicas. Unos meses después, J. K. Rowling volvió a estar en el centro de atención tras publicar un ensayo en su sitio web en el que describía "cinco razones para preocuparse por el nuevo activismo trans". En particular, describe la identidad transgénero como "profundamente misógina y regresiva".

Palabras que no pasaron desapercibidas para los protagonistas de 'Harry Potter': "Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier afirmación contraria borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero", declaró Radcliffe añadiendo el año pasado que ya no tiene contacto directo con la autora.

"Las personas trans merecen vivir sus vidas sin ser cuestionadas ni desafiadas constantemente", añadió Watson en redes sociales.

Por su parte, Rupert Grint declara que no está "necesariamente de acuerdo con todo lo que dice mi tía, pero ella sigue siendo mi tía. Es un tema espinoso", justificó al 'Times'.

A la novelista no le gustó en absoluto que Daniel Radcliffe y Emma Watson tomaran una postura a favor de las personas trans: "Las celebridades que se han unido a un movimiento que busca socavar los derechos de las mujeres, conquistados con tanto esfuerzo, y que han utilizado su plataforma para alentar a menores a realizar la transición, pueden guardar sus disculpas para quienes han sufrido una 'detransición' y para las mujeres vulnerables que dependen de espacios separados por sexos", escribió Rowling en redes sociales.

Aunque sus comentarios le costaron su reputación y sus relaciones con algunos miembros de la familia de 'Harry Potter', J. K. Rowling no se arrepiente de sus comentarios: "Mi único arrepentimiento es no haber hablado mucho antes", escribió en mayo de 2024. "El movimiento sociopolítico que insistía en que ‘las mujeres trans son mujeres’ no era ni benévolo ni tolerante, sino, de hecho, profundamente misógino, regresivo, peligroso en sus objetivos y autoritario en sus tácticas".