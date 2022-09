José Ignacio Carnero recomienda “Justo antes del final”: “Aunque duela leerlo sabes que este libro también te sanará”

José Ignacio Carnero compagina su labor como abogado con el desbocado y voluntariamente trágico oficio de escritor porque las costuras de lo jurídico se le quedaban pequeñas para intentar ordenar el mundo con palabras. El autor de “Ama” (Caballo de Troya), ese bello ejercicio memorialista sobre las expectativas incumplidas de toda una generación y “Hombres que caminan solos” (Random House), radiografía del alejamiento consciente de la vida cuando la depresión condiciona tu estado de ánimo, recomienda “Justo antes del final”, del mexicano Emiliano Monge.

¿Qué libro te tiene atrapado en este momento?

“Justo antes del final”, de Emiliano Monge, publicado por Random House este mismo septiembre.

¿Dónde dirías que reside su poder de atracción?

En la capacidad del autor de narrar la vida de una madre y, al mismo tiempo, de insertar ese relato privado en la historia universal. Además, es una de esas novelas que te hacen mal, pero quieres seguir leyendo, porque intuyes que, tras el dolor, el libro te sanará.

Con su novela "El cielo árido", Emiliano Monge se situó en la ola literaria de los nuevos escritores de México FOTO: Random House Random House

¿Cómo llegaste a él?

Supongo que los lectores y los escritores somos los mismos, es decir, que tenemos las mismas obsesiones, y esta novela tenía mucho que ver con mi primer libro, “Ama”, así que parecía evidente que debía acercarme a ella.

¿Te resultó sencillo extraer algún tipo de reflexión aplicable a la vida ordinaria?

No. Las buenas novelas no te ayudan de forma perceptible, no son manuales de autoayuda. Las buenas novelas dejan en ti algo que te cambia sin tú saberlo. Y esta es una de ellas.

Diría que soy peor lector desde que me tomo más o menos en serio la escritura José Ignacio Carnero

¿Un párrafo de esta lectura que hayas subrayado con prisa?

Soy muy de subrayar, pero esta novela me ha atrapado de tal forma que no he podido detenerme. El ritmo, el tono, son tan perfectos que he preferido no interrumpir la lectura.

¿Ya te habías acercado a la lectura de Emiliano Monge?

Sí, me parece uno de los grandes autores actuales en nuestra lengua. “No contar todo”, por ejemplo, también me gustó mucho.

¿Por qué te parece estimulante recomendar este libro?

Porque, en general, la persona a la que le recomiendas un libro te devolverá una lectura que enriquecerá la tuya. Se dice mucho que cada escritor puede narrar unos mismos hechos de forma diferente, pero ocurre lo mismo con los lectores: cada uno tiene una visión particular; es como si miráramos un mismo paisaje desde ventanas distintas.

¿Qué clase de relación estableces como escritor con el proceso de lectura? ¿Dirías que son ejercicios que se retroalimentan?

Diría que soy peor lector desde que me tomo más o menos en serio la escritura. Ya no disfruto como antes, porque rara vez dejo de ser escritor cuando estoy leyendo. Cuando eso sucede, cuando leo de forma despreocupada, algo que me ha ocurrido con este libro, es muy satisfactorio. Pero lo normal es que, mientras leo, esté buscando los mecanismos que el autor ha aplicado, y creo eso me convierte en un peor lector, o, al menos, en un lector más gris.