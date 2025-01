Alba Reche, una autopsia del amor

Lo tenía todo preparado para que fuese de otra manera, pero a veces la vida tiene planes perversos para una. Alba Reche (Elche, 1997) había culminado un nuevo álbum cuando llegó una ruptura sentimental que lo cambió todo. Fue como esa grieta que se abre en la presa antes del tsunami. Aquellas canciones ya no tenían sentido, no podría cantarlas. Así que sumió en una fase retrospectiva, analítica, para tratar de comprender las razones del naufragio. De de septiembre de 2023 a febrero de 2024, Reche escribió un disco nuevo que documentó, fase a fase, tiempo al tiempo, los sentimientos que se agolpaban en la garganta. Así salió «No soy tu hombre» (Universal), el nuevo disco de la ilicitana. «Fue un proceso doloroso del que a duras penas puedo sacar algo positivo. No lo tuvo realmente, pero sí hubo momentos de gran emoción. Tengo fotos en el estudio llorando, de alegría, ¿eh?, que algún día publicaré», dice la artista sobre el nuevo trabajo, que resultó curativo, como manda el tópico. «Estoy mejor que nunca, la verdad», asegura.

Las fases reglamentarias

El disco es una mirada conceptual al infinito asunto del amor. «Suponía que me íbais a preguntar. Yo estoy muy ligada al amor en mi discografía, es muy evidente. Hablo mucho de ello y no me importa que se diga, pero, si lo escuchas bien, el amor y el desamor abren la puerta a otros temas como la dignidad, las creencias, el cambio de perspectiva de realidad que te produce la ruptura, la rabia. También las realidades que hubo y que yo nunca vi, pero que sí existían y a las que no les hice caso. Se dan muchas conversaciones en torno a un concepto y eso es lo que pasa aquí», dice Reche sobre un disco conceptual que mira desde diferentes ángulos y fases a un sentimiento colocado en la mesa de observaciones, como si de una autopsia se tratase. «Me encanta esa palabra. Creo que define a la perfección el disco. Aunque también podría haber terminado siendo una obra de teatro o una sátira. Me doy cuenta de lo que he pasado y pienso: ‘‘vamos a tener que reírnos de esto’’. Me merezco poder hablar de absolutamente todo lo que ha pasado y solamente decir la verdad», asegura la compositora. «Ya no soy la misma persona», zanja.