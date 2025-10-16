Pablo Lesuit: "El hecho de hacer canciones ya tiene algo de reivindicativo"

Tras sus gafas tintadas de color sepia se percibe una mirada que ya adelanta del músico una presencia experiencial y ochentera. Pablo Lesuit consiguió con "Belorizonte" lo que todo artista emergente necesita de un disco: sembrar una idea, una emoción, un estilo. Lo presentó, además, en más de 100 conciertos entre España y Latinoamérica. Ahora, se enfrenta a un nuevo trabajo de forma incluso renovada, con las ideas aún más claras y bajo una necesidad: "Hice un ejercicio de limpieza, para volver a encontrar cuál era el discurso de lo que quería hacer". El resultado es "Camino de las rocas", doce canciones que atraviesan "la sonoridad del rock de los 70, y con las que Lesuit ha vuelto "a encontrar la canción que me gustaría escuchar", asegura.

El artista gallego ha formulado un proyecto con el que, más que huir de la realidad, trata de acercarse a ella. Tras una búsqueda, define, "súper existencial", empezó a encontrar la clave de su inspiración: "Por muy atascados o aferrados que estemos a una idea, tenemos la oportunidad cada día de moldearla, modificarla y encontrar cuál es el camino en el que estamos más cómodos". Así, continúa, "me di cuenta de que empezaba a escribir cosas que realmente me estaban pasando, y que sentía que se podían conectar con los demás, a través de mi verdad".

No ha faltado en este proceso el lado reivindicativo y el canto generacional. Destaca el tema "Lo importante", donde Lesuit saca su lado más punk y que, explica, "está escrito desde un lugar muy satírico e irónico, que creo que es algo que he empezado a explotar en este disco y es súper interesante. Las dobles lecturas, el ingenio, es algo que los artistas que admiramos tienden a tener". Así, saca su lado más feroz, consciente de que "ya el hecho de dedicarte a hacer canciones tiene algo de reivindicativo, superando la autocensura que nos imponemos todo el tiempo para ser políticamente incorrectos".

Pablo Lesuit , cantante Javier Fdez.-Largo Fotógrafos

Expansión creativa

Y, hablando de barreras, ¿cómo recibe la todopoderosa IA un cantautor? "Estoy muy a favor de la tecnología y de que aparezcan nuevas formas de incentivar la creatividad y la comunicación", opina el artista. Es partidario de un uso de la IA como herramienta, "sobre todo para generar conversación en un momento en el que siento que todo el mundo se siente muy solo. Desde ese individualismo, podemos tener la oportunidad de hacer creaciones que tendrían que ver mucho más con una creación de equipo, pero hay que saber usarlo", sostiene.

Lesuit, aunque setentero, no es partidario de los que cada vez que existe un avance recuerdan al "Video killed the radio star" de The Buggles. "La tecnología es la que se encarga de hacer que lleguemos al siguiente momento histórico", continúa el cantante, "este cambio va a ser muy grande, pero no tiene que ser perjudicial. Sólo va a cambiar la manera de hacer las cosas, igual que la televisión respecto al cine, la radio o el streaming. Siempre llegamos a un punto en el que industrialmente se genera un rédito y creativamente existe una expansión. Ahí está lo interesante".

El artista así observa, a través de sus gafas tintadas, un mundo en el que, asegura, lo más importante para avanzar (especialmente en la música) es tener "disciplina, constancia y paciencia. Estamos acostumbrados a que el éxito es rápido, pero hay algo en la construcción de un proceso que tiene momentos gratificantes", defiende. Y con ello sigue su camino: el artista actuará en el Auditorio Municipal de Vigo el 15 de noviembre, así como en La Coruña (27), Santiago de Compostela (28), Ourense(5 de diciembre) y Ferrol (6).