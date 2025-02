Se publica la primera edición fiel y completa de Edgar Allan Poe

El escritor argentino se involucró en una traducción que todavía goza de renombre y que arrastra consigo el membrete de mítica, y, en realidad, no ha perdido parte de ese brillo, pero tampoco conviene olvidar, más bien es necesario, qdonde verter a un autor extranjero al español no estaba todavía profesionalizado en nuestro país. Esta falta de reglamentación dio alas a cierta apropiación de los textos, que conllevaba la supresión de frases o de partes y la inclusión de expresiones no muy exactas o que no estaban, pero que estaban, eso sí, muy bien blandidas y pergeñadas. Algo que hoy es inconcebible.–en extrañas circunstancias– del escritor norteamericano, que con sus insólitas narraciones prefiguraba el cuento de terror, el género policiaco y avanzaba la ciencia ficción, y que con sus textos auspiciaba la obra otros nombres superlativos de la literatura reciente, como Stephen King Ray Bradbury o Philip K. Dick, sale por primera en España una edición de sus cuentos que, por primera vez, merece la pena definirla realmente como íntegra y completa. La editorial Páginas de Espuma, para conmemorar el 25 aniversario de su fundación, ha decidido entregar este regalo inesperado a los lectores contemporáneos: un volumen con todas sus narraciones comentadas por distintos nombres de las letras y traducidas, sin desviaciones y con una enorme rigurosidad, p. A cargo de este ambicioso proyecto están dos novelistas de altura, como Jorge Volpi y Fernando Iwasaki. El libro cuenta además con destacados prólogos firmados por Mariana Enríquez y Patricia Esteban Erlés. Unas páginas a las que, como corolario, se han añadido las ilustraciones de Arturo Garrido.