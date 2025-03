Ignacio Aranguren y Vicente Galbete, Premio Max modalidad social 2025

Ignacio Aranguren y Vicente Galbete recibirán el Premio Max 2025 en la modalidad social por su trayectoria como docentes del Taller de Teatro Escolar del Instituto Navarro Villoslada de Pamplona (TTNV), según ha informado la Fundación SGAE.

El Comité Organizador de los Premios Max les reconoce con este galardón por "el movimiento del teatro que impulsaron en las aulas y una trayectoria contrastada de casi cinco décadas como cantera de actores, creadores y público en Navarra".

El premio ha sido anunciado en la XII gala de los Premios Escenamateur - Juan Mayorga de las Artes Escénicas, celebrada en el Gran Teatro de Manzanares, en Ciudad Real.

Ignacio Aranguren (Pamplona, 1953) y Vicente Galbete (Pamplona, 1949) están considerados como dos piezas fundamentales del taller escolar en el instituto pamplonés, simbolizado en una sala de ensayos y actuaciones para 300 personas.

"Tanto Alfredo Sanzol como Natalia Huarte pisaron su primer escenario conmigo" Ignacio Aranguren

Aranguren, fundador del taller en 1978 y director hasta su jubilación en 2013, ha reconocido estar sorprendido. "Siento mucha alegría y sorpresa, además de gratitud a todos los que se están alegrando con este premio porque a veces se menosprecia el teatro escolar", ha señalado.

Para Galbete, colaborador del taller en la parte de escenografía, vestuario y difusión, "resulta muy halagador porque cuando te jubilas desapareces del globo".

'Premio Max aficionado o de carácter social. Modalidad social' el próximo 16 de junio de 2025 en el Ambos docentes ya retirados recibirán elel próximo 16 de junio de 2025 en el Teatro Gayarre de Pamplona , durante la ceremonia de entrega de los 28º Premios Max de las Artes Escénicas. Organizados por la Sociedad General de Autores y Editores, a través de su fundación, estos galardones cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra, el Ministerio de Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) y el grupo Eulen.

Ignacio Aranguren es filólogo por la Universidad de Navarra, catedrático de Lengua y Literatura Españolas en Educación Secundaria, Premio Príncipe de Viana de la Cultura y autor de varios trabajos y manuales dedicados a la práctica escénica en el entorno educativo como 'El actor adolescente'. Puso en marcha el taller de teatro escolar con el propósito de hacer del teatro una herramienta pedagógica y social indispensable.

Aunque en la actualidad su labor como docente ya retirado se centra en la formación teatral de los profesores (al proyecto se han sumado en los últimos años docentes como Javier Izcue, Juan Carlos Múgica, Ana Artajo o Ion Martinikorena), ha organizado al menos un montaje al año (y ya van 46) y ha sembrado la simiente del teatro en más de un millar de adolescentes, fidelizando a más de 7.000 espectadores por temporada.

Dirigió la puesta en escena de obras como 'El tartufo', de Molière; 'Historia de un caballo', adaptada de León Tolstoi, o 'El diario de Ana Frank', original de Albert Hackett y Frances Goodrich, montajes premiados en distintas ediciones de los Premios Buero Vallejo de Teatro Joven.

"Cuando empezamos", ha señalado Aranguren, "no es que hubiera que hacer las cosas sin colaboración, sino más bien que te encontrabas con una proa del Titanic delante para hacerlas". "El teatro escolar no tenía reconocimiento, era una gracia que se les ocurría a algunos profesores, que les hacía mucha ilusión y que tenía en contra a los gestores de los centros. Pero verdaderamente en estos últimos años ha cambiado muchísimo la cosa. Ahora tiene un reconocimiento. De hecho, hay enseñanzas especiales que tienen que ver con el teatro y las Artes Escénicas", ha destacado.

"A los dirigentes les pediría que se pasaran a ver alguna obra de teatro juvenil, encontrarían un escenario lleno de valores, solidaridad, entrega, ilusión y creatividad", ha expresado el fundador.

Un triángulo en una pizarra

Aranguren dibujaba un triángulo en una pizarra el primer día de la temporada para que todo el mundo tuviera claros los objetivos. En primer lugar, destacaba lo que el teatro puede aportar de compañerismo, de superación, de disciplina, valores educativos. En segundo lugar, presentaba el teatro como oportunidad para descubrir las capacidades expresivas, como escuela de expresión. Y desde el tercer vértice explicaba la indispensabilidad del concepto de comunicación, para llevar las obras a públicos jóvenes.

Sobre esa base, el Villoslada ha sido cantera de actores, creadores y públicos durante casi cinco décadas. "Tanto Alfredo Sanzol -autor, director y coordinador del Centro Dramático Nacional- como Natalia Huarte pisaron su primer escenario conmigo", ha ejemplificado. La interpretación de Natalia Huarte en 'La posadera' le valió una beca de la Fundación Coca-Cola para estudiar en la RESAD de Madrid. "Ahí descubrí ya un filón, dije, madre mía, qué pedazo de actriz. A ver si no la he estropeo. De aquí ha salido mucha gente que ha encontrado su sitio en los oficios teatrales, no solo intérpretes, también técnicos de luces, oficinas de prensa y sobre todo ha salido un ingente número de espectadores", ha señalado.

Para Galbete, Premio Nacional de Innovación Educativa Francisco Giner de los Ríos, Nacional de Vestuario en los Premios Buero de Teatro Joven 2008 y Premio Navarro de Educación 2010, "este taller de Ermitagaña se convirtió al final en un ritual, teníamos un público muy leal".

Ha sostenido Aranguren que el teatro, la educación y la adolescencia son una mesa con tres patas que hay que nivelar "muy bien, para que no tenga efectos secundarios, para que se maneje la ingenuidad". "Y mucho cuidado porque puede hacer mucho daño, el teatro también puede ser profundamente deseducador, feria de las vanidades y también, en el peor de los casos, puede ser una pérdida de tiempo que genera muchas expectativas que hay que controlar", ha destacado.

Pese a ello, ha sostenido que es preciso trabajar con vocación e ilusión, dar para recibir. "Lo precioso es acompañar a los adolescentes en el descubrimiento del teatro y cómo a través del teatro se descubren a sí mismos", ha señalado.