Juan Carlos Pérez de la Fuente: "Me pongo de mala hostia cuando me llaman facha"

"¡Esta casa es un punto de encuentro!", festeja. Y allí que está Pérez para recibir al pueblo. Lo disfruta. Juan Carlos Pérez de la Fuente sobrevive como nadie en el caos . Cumple al dedillo aquello de que, por muy revuelta que esté la situación, las cosas no están desordenadas si uno sabe dónde están. No para un segundo en el "hall" de su teatro, el que dirige, el Fernán. Le reclaman unos, otros y los de más allá. Los atiende a todos y va acumulando citas en su futuro más inmediato. Parece que está dando la vez en un mercado. No es más que de un día cualquiera. Una mañana de entresemana. Por las tardes, el frenesí es todavía mayor: con los escenarios activos y el público entrando y saliendo, el bullicio es total., festeja. Y allí que está Pérez para recibir al pueblo. Lo disfruta. Es como un niño con juguete nuevo ... aun pensando "que no salgo vivo de esta".

"Luego me dicen otros directores de teatros públicos que les dejo con el culo al aire, y ellos tienen mucho más", lamenta. "No podemos seguir igual. Tengo la sensación de que es parecido a lo que está pasando en la televisión pública, ya sea nacional o autonómica. Todos se copian. Si yo copio, el que lo está haciendo mal soy yo. El riesgo tiene que ir unido al teatro público. Y luego, rómpete la cabeza para que la gente venga". Y es en mitad de esa vorágine (medianamente) ordenada cuando el director abre la puerta de su despacho a LA RAZÓN. Saca unos caramelos de violeta. Los de toda la vida. Y por un instante, se le pone rostro de Ábalos al entonar el "no tengo nada", dice en referencia a los medios de los que dispone un teatro como el Fernán Gómez. Pronto cambia la cara. Sin embargo, esa ausencia no es excusa para tirar hacia adelante , lamenta. "No podemos seguir igual. Tengo la sensación de que es parecido a lo que está pasando en la televisión pública, ya sea nacional o autonómica. Todos se copian. Si yo copio, el que lo está haciendo mal soy yo. El riesgo tiene que ir unido al teatro público. Y luego, rómpete la cabeza para que la gente venga".

"Si no te apetece leer, ir al cine o escuchar música vas a terminar siendo un parásito" Juan Carlos Pérez de la Fuente

Sostiene el director que "uno parece que es de tercera regional" y no le parece "lógico": "Lo que me fastidia es que si no tienes presupuesto tienes que salir al mercado a ver lo que hay. Por eso no me gustaría marcharme de esta casa sin dejar unas bases sólidas de una unidad de producción seria".

Aunque de momento todo eso queda parado hasta el estreno de su primera dirección en la Sala Guirao desde su desembarco, 'La señorita de Trevélez' (versión de Ignacio García May), la que, para Andrés Amorós era "la última obra romántica". Recupera a Carlos Arniches para la causa: la del repertorio. "Vamos a dejar las cosas claras", avisa: "14 de diciembre de 1916, la gente se queda rara con este estreno. El dios del sainete se empieza a marchar de sus territorios cómodos porque sabía que el sainete entraba en crisis y que las corrientes de las vanguardias europeas ya no iban por ahí". De no haber cambiado, "no hubiera pasado a la posteridad", afirma Pérez de la Fuente.

"La libertad hay que conquistarla todos los días de nuestra vida porque la democracia es muy vulnerable" Juan Carlos Pérez de la Fuente

Es así como engendra este "cruce de caminos" entre Shakespeare, Galdós o Pirandello y los Chaplin, Berlanga, Jardiel, Valle, Bardem o Lorca. De todos ellos ve trazas el director. La apuesta de Arniches fue rotunda: lo que había sido pura comedia o puro drama se mezcla en uno solo. "Va con una precaución tremenda. Tiene miedo a la tragedia y a perder el público; y por eso no saca a laseñorita de Trevélez en el tercer acto". Él, Pérez, sí lo hará. "Aparece en el tercer acto porque si no esto parece 'El hermano de la Señorita de Trevélez'", defiende de un "cambio" que ha comunicado a los herederos del ahora. "Pero no hemos tocado el final".

Así, la pieza se centra en esa rancia y aburrida aristocracia de una ciudad de provincias, Villanea. "Se crea en el momento en el que se debate si España sale de una vez por todas de esa especie de lugar del que no vamos a salir nunca. Veníamos de la gran crisis del 98 y el país está completamente perdido. No sabe hacia dónde va". Arniches levanta de este modo un texto en el que, a partir de la broma que los miembros del Guasa Club gastan a Numerario Galán (Daniel Diges) y Florita Trevélez (Silvia de Pe), se retrata aquella España de principios del siglo XX... "y la de hoy", sentencia el director. "Es puro teatro. Es el hoy contado hace más de cien años. Es la obra que mejor ha pasado al siglo XXI".

Pérez de la Fuente, en las butacas de la Sala Guirau, donde se celebrará este año la III edición de los Premios Talía Alberto R. Roldán / La Razón

Escapa este nuevo montaje de las cursilerías que se le han achacado a la pieza: "Miremos quién lo estrenó, Leocadia Alba..."; y también ha evitado poner el dedo en la solterona: "Yo soy soltero y estoy tan a gusto. Ese no es el problema, lo es la banda de chavales o cabritos, el Guasa Club, que dan sentido a la vida jodiendo a los demás. Si esto no es de ahora mismo viendo lo que tenemos en las redes sociales dime tú qué lo es".

En este caso, el objeto de las burlas es su protagonista. Todo "un esperpento", según el texto. "Por eso yo tuve una conversación con Silvia [de Pe] para preguntarle si estaba preparada para hacer esta obra. De mí se han dicho cosas increíbles a nivel político. He traído a Max Aub y me han llamado facha. ¿Lo soy? No".

–¿Y qué siente en esa situación?

–Se me pone una mala hostia y un dolor de riñones que te puedes imaginar.

–Pero la señorita sí es un adefesio, ¿no?

–Tampoco. No es Miss Villanea, pero es que la ponen a parir hasta sus amigas, las novias de los del Guasa Club. Es una obra con mucha violencia. Ella es una Quijota y lo que le pasa es que no ha tocado la vida. Por eso, cuando aparece en escena ese maromo lo que ella quiere es sexo; así de claro. Luego, lo que vemos es que lo que le hacen es bullying puro, malos tratos. Esta obra es mucho más de lo que hemos visto hasta ahora.

"Si no has leído nada eres un zoquete" Juan Carlos Pérez de la Fuente

–¿Y Arniches fue "facha" (llevando el término al extremo, como en estos tiempos)?

–Podía ser un señor conservador al que no le gustaba la revolución, pero él siempre estuvo al lado de los más vulnerables y del pueblo de Madrid. Ha quedado el perfume de conservador y no es verdad. Hizo maravillas. Hay que decir que la comedia es igual de importante o más que el drama o la tragedia. La comida bien hecha, no el chafarrinón.

–¿Es un autor cancelado?

–Yo hablaría más de pereza en los teatros públicos. Entre hacer a Valle o Arniches... ¿Alguien hubiera hecho 'Pelo de tormenta'? No rotundo. Nadie hubiera tenido los huevos que tuve yo para hacerlo. El teatro es un camino de peligros. Mientras la estábamos ensayando me preguntaba si alguien vendría a verla porque no la conocía nadie. Me sienta mal lo que ocurre con Arniches. ¿Hablamos de ideología? ¿De los problemas sociales? Esto es una denuncia tremenda del machismo y de la educación. Hace poco salió que en Matemáticas y otras asignaturas los alumnos españoles son los peores de Europa... Hay que tomar en serio la educación en este país. Me eduqué pensando que la libertad, la democracia y la cultura iba a ser aliados de este país. Pues mire, la libertad hay que conquistarla todos los días de nuestra vida porque la democracia es muy vulnerable. La cultura es necesaria.

"Tenemos que empezar a ser más normales" Juan Carlos Pérez de la Fuente

–¿Le da miedo la corriente europea y mundial que quiere recortar en cultura?

–Por supuesto. Cuando ingresó el CDN [del que Pérez de la Fuente era director] en la gran red europea de teatros públicos, aquella noche, cenando al lado del director de la Royal Shakespeare Company, con una copa de más, me decía: "Nunca os he entendido a los españoles. Nadie os deberíamos toser. Nosotros tenemos a Shakespeare, pero lo vuestro es la leche". En las crisis, lo primero que se hace es quitar la cultura y la educación. Me pregunto muchas veces si por leer 'La Regenta' soy mejor persona. No lo soy, lo sabemos, pero tengo claro que si no has leído nada eres un zoquete. Los chicos de la obra son los de hoy: aburridos, fumando, no tienen nada que hacer. Es el abandono de los colegios. Si no te apetece leer, ir al cine o escuchar música vas a terminar siendo un parásito. Y así se hacen barbaridades. Por ejemplo, no me parece normal que el teatro haya desaparecido de la televisión.

–Por ahí hemos visto recientemente a un amigo suyo, Arrabal. ¿Cómo le ha visto en esta visita?

–Le encontré mayor, que no mal. Apelo al sentido común de todas las administraciones para que traigan su legado. Macron y el Gobierno francés lo tienen muy claro y se van a llevar el Museo de la Modernidad. En Arrabal convergen todas las vanguardias. Es el único que queda y tiene joyas de todo tipo.

–¿Qué opina del auge y caída de Karla Sofía Gascón?

Me gustó el discurso de la productora [María Luisa Gutiérrez, 'La infiltrada'] en los Goya, ese es el camino. Tenemos que empezar a ser más normales. La gente de la cultura... [resopla]. Te das cuenta de la gran mentira que es todo y la manipulación que se hace a través de tuits y de todo. ¿Si supiéramos que Velázquez hubiera sido un violador dejaríamos de admirar sus cuadros? Tengo mis dudas. La hipocresía de hoy es grande. Lo malo de la hipocresía no es que exista, sino que tenga seguidores.