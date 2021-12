Las risas de Lenglet y Hazard, el obsceno “tocamiento” de Di María o el desprecio de Messi: 10 gestos que incendiaron la grada

Fútbol

El central barcelonista Clément Lenglet ha sido protagonista de la imagen más polémica al final del partido del Barça frente al Bayern Múnich que ha dejado a los culés fuera de la Champions. Después de encajar un doloroso 3-0, los seguidores barcelonistas han atizado de lo lindo al defensa por una imagen cuanto menos curiosa. Y es que a pesar de la humillación, el francés abandonaba el campo entre risas y bromas con el delantero polaco del Bayern, Robert Lewandowski. Una imagen que recuerda, y mucho, a la protagonizada por el madridista Eden Hazard el pasado mes de mayo.

La actitud de Hazard tras la eliminación en Champions del Real Madrid ante el Chelsea generó una gran polémica entre los aficionados que difícilmente olvidarán sus carcajadas y su indolencia.

Sin embargo el belga o el francés del Barça no han sido los únicos que han indignado a sus hinchas con polémicos gestos o actitudes que denotaban falta de compromiso o profesionalidad. Michel, Cristiano, Bale, Coutinho o incluso Messi ya lo hicieron antes. Estos son algunos de los gestos que incendiaron las gradas:

1. Cristiano y el famoso “Kevin Roldán”

El astro portugués ha sido y sigue siendo uno de los ídolos del madridismo pero también el que más ha enfadado a la afición con sus polémicos gestos, su soberbia y sus meteduras de pata. El episodio más doloroso fue sin duda su fiestón tras perder (4-0) ante el Atlético. La estrella del Real Madrid salía del Calderón con cara de circunstancias y declaraciones de arrepentimiento; unas horas después cantaba junto a varios compañeros en su fiesta de cumpleaños amenizada por el DJ colombiano kevin Roldán. La indolencia del delantero y de otros miembros de la platilla, a los que se pudo ver bailando en un vídeo filtrado por el artista, enfadó mucho a la afición blanca sobre todo cuando, más tarde, sería utilizada por Gerard Piqué para mofarse de los madridistas.

2. CR7 y su “anticelebración” de la Champions en Kiev

Los aficionados del Real Madrid tampoco olvidarán esa noche. Cristiano Ronaldo no celebraba con sus compañeros la consecución de la Champions League 2017 / 2018. Coherente con sus declaraciones pospartido en las que afirmó notablemente enfadado “fue muy bonito estar en el Real Madrid”, Cristiano Ronaldo decidió celebrar su quinta Champions por encima de la decimotercera del club blanco. Así, mientras sus compañeros daban la vuelta de honor por el terreno de juego del Estadio Olímpico de Kiev, él se quedó a celebrarlo con los suyos, sus familiares y sus amigos.

En el vestuario del Real Madrid y en el seno de la directiva se hacían cruces por lo que había sucedido y por la reacción de Cristiano Ronaldo tras la final. Nadie entendió, la afición tampoco, que antepusiera su enfado a la celebración colectiva. Tras un aluvión de críticas, ya de madrugada, Cristiano Ronaldo colgó una mensaje de felicitación a todo el equipo del Real Madrid pero los merengues nunca olvidaron su desprecio.

3. Bale: Antes el golf que el Real Madrid

Gales se clasificaba en noviembre de 2019 para la Eurocopa en gran parte gracias a Gareth Bale que fue titular en los dos últimos partidos después de no haber jugador con el Real Madrid durante el mes anterior. Al celebrar el triunfo definitivo contra Hungría, Bale lo celebró con sus compañeros con una bandera en la que se leía “Gales, golf, Madrid”, el nuevo grito de guerra de la afición galesa y puede que el orden de prioridades del futbolista. Los aficionados madridistas lo vieron como una absoluta falta de respeto.

4. Bale dormitando en la grada

El galés volvía dar muestras de los poco que el importaba el Real Madrid. Fue la temporada pasada en el importante encuentro que el Real Madrid jugó y ganó ante el Alavés (2-0), clave de cara a la resolución de una Liga que cada vez parecía más blanca. El futbolista no tuvo reparo alguno en recostarse en la grada, estirar las piernas, cruzar los brazos y ponerse la mascarilla sobre los ojos pese a saber que era muy probable que alguna cámara captara su imagen.

Así fue. ‘Gol’ recogió ese momento, que dejaba patente el desapego de Bale con la entidad que le paga. Ante este tipo de gestos, la afición agradeció su marcha.

5. El “tocamiento” de Di María en sus partes nobles

Ocurrió en 2014 en un encuentro ante el Celta. Di María no hizo un buen partido. Estuvo fallón e impreciso y su rumoreado deseo de marcharse del club ya tenía muy enfadada a la afición del Real Madrid, que le dedicó una pitada al ser sustituido. En su camino a los vestuarios, Di María se llevó la mano a sus partes nobles en un gesto obsceno y de lo más desafortunado. Solo él sabe si fue un gesto dedicado al público o, como el propio jugador aseguró tras el partido, un simple “acomodo”. Lo cierto es que los madridistas jamás olvidaron ni perdonaron ese inoportuno “acomodo”.

6. El día que Michel se fue del campo en pleno partido

Sucedió en el Real Madrid 3-0 Espanyol de la Liga 88/89. Míchel da un pase que no encuentra un destinatario correcto en el centro del campo, lo que hace que aparezcan unos pitos en la grada: el madrileño se dirige hacia el banquillo madridista, les hace un gesto y toma andando el camino de los vestuarios. Tan rápido fue todo que a la mayoría del público no le dio tiempo a ver lo que había sucedió, a lo que se sumó el pitido final del árbitro, que mando al resto de jugadores a vestuarios. Para el inicio de la segunda parte ya no apareció Michel sobre el terreno de juego. Michel afirmó en una entrevista que cuando el día del Cádiz sufrió algunos pitos en el Bernabéu, se propuso esperar al día del Español para dejar el campo si se repetía esta actitud de parte del público: “Contra el Cádiz ya era un día de medio fiesta. Éramos campeones de liga y se presentaba como un partido para que el público se divirtiera, y a pesar de eso, recibí pitos. No entiendo que la gente no vaya al fútbol a divertirse, sino a protestar. Yo, cuando voy al fútbol, voy a divertirme. El día del Español ya no aguanté más y me marché”. Su gesto generó una gran polémica en el madridismo que nunca llegó a perdonárselo.

7. Messi no celebró su gol ante el Leganés

Leo Messi fue el salvador del FC Barcelona ante el Leganés en la temporada 2017 con dos goles que salvaban del bochorno a su equipo y les permitía seguir con opciones de ganar la Liga. Sin embargo Messi no celebró el tanto. El público silbó en varios tramos del partido. Silbó el juego. Silbó los cánticos de apoyo a Luis Enrique. Silbó (y mucho) a André Gomes cuando fue sustituido. Y entre tanto pito, Messi se hartó. Se hartó de esos pitos e hizo patente el primer divorcio notable del argentino con su afición.

8. La polémica celebración de Coutinho

En 2019, Philippe Coutinho fue protagonista durante el partido de Champions que enfrentó al FC Barcelona y al Manchester United. El brasileño se llevó las manos a los oídos en un gesto con el que parecía recriminar las críticas que había recibido en las últimas semanas.

La afición no perdonó el desplante y en el siguiente encuentro ante la Real Sociedad recibió con pitos al jugador.

9. Los bostezos de Artur

En el último partido liguero de Arthur Melo con la elástica azulgrana en el Camp Nou, las cámaras de televisión captaron al centrocampista brasileño bostezando en la grada mientras el Barcelona perdía 0-1 contra Osasuna en la jornada que podría decidir LaLiga a favor del Real Madrid. En otra de las imágenes que captaron las cámaras de televisión, Arthur apareció descalzo y prácticamente tumbado en las gradas del Camp Nou.

10. Jordi Alba no quiere oír a la afición

En medio del clima polémico que vivía el club catalán en 2020, el experimentado lateral izquierdo de 30 años dio la nota con su gesto directamente dirigido a los hinchas del equipo.

El episodio se dio en tiempo de descuento ante Real Sociedad, cuando el defensor nacido en Barcelona festejó el gol, que luego fue anulado para 2-0 por fuera de juego de Ansu Fati, llevándose los dedos a los oídos en un claro descontento con la hinchada culé.