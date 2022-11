Descubre el método 15-15-15: la rutina secreta de Jennifer Aniston para adelgazar

Una de sus grandes ventajas es que puede diseccionarse y no es obligatorio realizarlos de forma continua. Es decir, que si no dispones de una hora o 45 minutos seguidos para hacer deporte, pero si tienes huecos de menos tiempo, puedes planificar el entrenamiento en diferentes momentos del día. ¿Supondría eso una contraindicación efectiva? No, porque al fin y al cabo lo que cuenta es el movimiento se haga en una sola sesión o en varias.