Arman Tsarukyan apunta a Paddy Pimblett como próximo rival de Topuria: "Es más probable que Gaethje"

El próximo paso de Ilia Topuria en la UFC sigue siendo un misterio. El hispano-georgiano aún no ha comenzado las negociaciones con la promotora, por lo que se encuentra a la espera de las propuestas que se pongan encima de la mesa.

Por otro lado, el reto más cercano se encuentra con Aleksandre, su hermano mayor, que todo apunta a que regresará a la jaula el próximo 22 de noviembre. Como es habitual, Ilia formará parte del campamento de preparación, por lo que habrá que esperar para su vuelta al octágono.

Sin embargo, las especulaciones siguen estando presentes ante el silencio de Topuria y la UFC. En este caso, Arman tsarukyan ha vuelto a dar luz acerca del posible futuro de 'El Matador'. Y es que el armenio parece tener claro los próximos pasos de Ilia.

Tsarukyan apuesta por Pimblett como rival de Topuria

La realidad es que Arman Tsarukyan parece estar dispuesto a pelear de manera inmediata, y así será. Las informaciones apuntan a que el armenio regresará a la jaula antes de que finalice el año, por lo que sus opciones de enfrentar a Topuria se esfuman.

No obstante, el luchador se ha 'mojado' acerca de quién será el contrincante de Topuria en su siguiente combate. En una entrevista para Sport 24, el armenio apunta a Paddy Pimblett como primera defensa del cinturón del peso ligero.

"Gaethje no peleará contra Topuria, creo que es más probable que sea Pimblett", aseguraba.

Islam Makhachev como siguiente objetivo

Además, Tsarukyan se aventuró a predecir cuáles son los siguientes pasos del hispano-georgiano. Tras defender con éxito el cinturón del peso ligero, Arman cree que Topuria tratará de buscar a Islam Makhachev para ser triple campeón de la UFC.

"Creo que defenderá su título, y si Islam gana, subirá a las 170 libras (peso wélter) y querrá ser triple campeón", concluía.

Topuria no regresará en 2025

Otro de los avances que ha dejado Tsarukyan en estos últimos meses ha sido el no regreso de Ilia Topuria a la jaula en 2025. Y es que según el armenio, el campeón no volverá a pelear hasta 2026, algo por lo que no estaba dispuesto a pasar dada su larga inactividad.

"Topuria quiere volver en enero o febrero, pero yo hace tiempo que no peleo. Tengo la palabra de los jefes de que haré una pelea. Abu Dhabi, Qatar... puede ser Gaethje, Hooker o Paddy", declaraba hace varias semanas.

Ilia Topuria, centrado en la pelea de su hermano

Todas las miradas están puestas en el regreso de Aleksandre Topuria. Ilia, como es habitual, formará parte del campamento de preparación y estará en su esquina el próximo 22 de noviembre. Enfrente tendrá a Bezkat Almakhan (12-2), un rival peligroso que puede complicar el ascenso de Aleksandre.

Sin embargo, Topuria ya se ha mostrado confiado, y apunta a un KO en el primer asalto. "Es un combate que de cara al público parece muy complicado. Es un rival a respetar y a tener en cuenta. No tengo ninguna duda de las habilidades de mi hermano. Estoy seguro de que lo finalizará en el primer asalto. Lo veo muy preparado", confirmaba Ilia recientemente.

Aunque el reto es mayúsculo, es una nueva oportunidad para el hispano-georgiano de seguir avanzando en el ranking del peso gallo. Actualmente, Aleksandre está fuera del top 15 de la división. Sin embargo, un buen desempeño el próximo 22 de noviembre podría colocarle dentro de los mejores de la categoría o, al menos, estar en el radar para entrar en su próxima pelea.