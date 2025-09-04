Ayuso gana su segunda etapa en la Vuelta en el jardín de casa

Javier Romo golpeó el manillar al cruzar la meta, frustrado por no haber podido superar a Juan Ayuso en el esprint en Los Corrales de Buelna. "He sido mucho más generoso que él, pero al final cada uno plantea la carrera como quiere", se quejaba después el corredor de Movistar. Para él hubiera sido su primera victoria en la Vuelta. Para Ayuso, era la segunda.

Pero esta tiene mucha más importancia para él por que supone de reivindicación después del anuncio de la salida del equipo UAE al final de la temporada. El corredor de Jávea la tenía marcada desde el comienzo. Era una de las que quería ganar desde el comienzo. Y después del discurrir de la Vuelta las ganas eran más aún.

La etapa discurría por una zona que él conoce bien. "Ha sido muy bonito. En este pueblo, Los Corrales de Buelna, he estado dos años como juvenil, corriendo para el Club Ciclista Besaya. No soy de aquí, soy de Jávea, pero le tengo mucho cariño. Tenía un apartamento aquí, a unos metros de la llegada", dice.

La idea de Ayuso era ganar en solitario, pero llevaba compañía. Fueron 52 corredores los que se metieron en la fuga. Entre ellos, su compañero Marc Soler, Mikel Landa y cinco corredores de Movistar. Pedersen se adelantó con ellos para seguir sumando puntos del maillot verde. Ya que aún no ha conseguido ganar una etapa, va acumulando réditos en las fugas.

Quiso marcharse Cortina, pero al final se quedaron Ayuso y Romo para pelear por la victoria. Un mano a mano por las carreteras que Juan exploraba de juvenil. Y Ayuso fue más rápido. El corredor, todavía del UAE, entiende la frustración de su compañero de fuga, entiende que le hacía ilusión lograr su primer triunfo en la Vuelta. pero le dejó desgastarse porque cada uno corre para él. Y Ayuso, después de lo que ha vivido dentro de su equipo, más aún. "He tenido que hablar en los últimos días, pero me gusta hablar en la carretera y con las piernas", dice.

Para él era el último día de libertad antes de meterse de nuevo en la disciplina del UAE, donde deberá trabajar para Joao Almeida mañana y el sábado camino del Angliru y de La Farrapona. Días para volver a la disciplina de equipo, como hizo en la subida a Larra Belagua. A él, ahora le queda buscar otra etapa y prepararse para el Mundial de Ruanda. "Es la primera vez q voy a acabar una carrera para luego ir al máximo dos semanas después. No terminaré con la fatiga de si disputas tres semanas", advierte.

Eso vendrá después, a finales de septiembre. Ahora disfruta de sus dos triunfos de etapa en la Vuelta.