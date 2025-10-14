¡Increíble pero cierto!: la selección que necesita ser goleada para acceder al Mundial 2026

San Marino es, sin lugar a dudas, la peor selección del mundo según el ranking FIFA sin embargo podría acceder al Mundial gracias a una de las mayores paradojas de la historia del fútbol. San Marino está en una situación insólita: necesita ser goleado por Rumania para aspirar a clasificarse a la Copa del Mundo de 2026.

El formato es el principal responsable de este insólito escenario. El nuevo formato de clasificación de la UEFA concede 16 plazas a Europa para la próxima Copa del Mundo. Doce de ellas son para los campeones de grupo en la fase previa, mientras que las cuatro restantes se decidirán mediante un play-off entre 16 selecciones: los doce segundos clasificados y los cuatro mejores campeones de grupo de la Nations League que no hayan terminado entre los dos primeros de sus respectivos grupos.. De los doce grupos (que van de la A a la I), los líderes de cada uno obtienen su respectivo cupo para la Copa del Mundo -para UEFA están destinadas doce plazas en el Mundial-, mientras que los segundos avanzan a una fase de repesca interna junto con cuatro combinados que salen de la Nations League (campeonas de grupo que no terminaron entre los dos primeros la fase de clasificación).

Cupo de la Nations

La clasificación mediante la Liga de las Naciones es a lo que apuntará la República de San Marino. Gracias a la Nations League, los dirigidos por Roberto Cevoli tendrían que recibir una paliza de Rumania en el último encuentro de las eliminatorias de UEFA, ya que, si eso sucede, Rumania podría jugar el repechaje, misma instancia a la que aspira la Serenísima.

San Marino fue líder de grupo en la Liga D de la Nations League, por lo que se mete en la lucha por los cuatro lugares que llegarán a la repescae, pero, primero necesita que Rumania quede entre los dos primeros de grupo de las Eliminatorias. Según explica Marca, ambas comparten grupo y se enfrentan en la última jornada, el próximo 18 de noviembre. Rumanía, actualmente tercera, necesita golear para superar a Bosnia y Herzegovina en la diferencia de goles y asegurarse la segunda plaza que da acceso al play-off.

Paradójicamente, el mejor resultado posible para San Marino sería una derrota y cuanto más abultada, mejor. Si Rumanía logra clasificarse, dejaría libre una plaza que permitiría al pequeño estado acceder a la repesca. En cambio, si los rumanos se quedan fuera, ocuparían precisamente el espacio que los hombres de Cevoli necesitan.

San Marino nunca jugó una Copa del Mundo, así que están ante una oportunidad histórica. Por encima de San Marino quedan Inglaterra, Noruega, Gales, República Checa, Rumania, Suecia, Macedonia, Irlanda del Norte y Moldavia (España, Alemania, Portugal y Francia tienen sus sitios en playoffs asegurados por estar en el top 4 de la Nations). Si tan sólo seis entran en los primeros dos puestos de sus grupos, la peor selección del mundo estará en la repesca.