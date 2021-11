El motivo real que impide al PSG romper el contrato de Sergio Ramos

Deportes

El culebrón Ramos no tiene fin. Ayer todo parecía indicar que el jugador podría estar viviendo sus últimos días en el PSG. Según la información del diario francés ‘Le Parisien’, uno de los periódicos más cercanos al club de la capital francesa, desde la directiva se maneja la opción real de rescindir el contrato de Sergio Ramos, después de seguir a vueltas con su lesión.

“Internamente, la confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción, habiendo el PSG integrado el hecho de que pudo haberse equivocado en su elección”, informa el diario francés Le Parisien.

Dudas de si podrá jugar con regularidad

La última hora de la lesión del excapitán del Real Madrid se conocía a finales de octubre. fuentes próximas al defensa citadas por el periodista de la Cadena SER Antón Meana no son tan optimistas. “Hay muchas dudas con la lesión de Ramos y le está afectando anímicamente, porque Ramos siempre ha sido una persona que controlaba su cuerpo y esto le supera. De las fuentes que les pido información, ninguna es optimista respecto a la recuperación de Ramos. La recuperación no va bien, tampoco va mal, pero no va bien. Va lenta y tiene molestias en el sóleo. La preocupación es máxima. Ramos no está bien y el PSG lo sabe. Lo más importante no es cuándo debuta Ramos, sino si podrá jugar de manera regular”, aseguró Meana.

Ramos llegó con el sóleo de su pie izquierdo dañado y cuando parecía que podía recuperarse en septiembre pasado sufrió una recaída que volvió a alejarlo de los entrenamientos colectivos.

Según Le Parisien, el PSG quiere creer que lo que frena al exmadridista es su impaciencia por regresar, que estaría creando ciertos “desequilibrios musculares por sus ganas de ir más rápido que la medicina”, lo que explicaría que siga sintiendo dolores cada vez que entrena. Y en el club galo ya no aguantan más.

Graves consecuencias

Si embargo, en el club galo no lo tendrán nada fácil y despedir al camero podría traerle graves consecuencias. El PSG debe tener en consideración la normativa FIFA que permite proteger a Sergio Ramos al encontrarse en el llamado período protegido.

Así lo recoge el artículo 17 de Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores. Dicho artículo deja claro primero que el PSG debería pagar una indemnización si rescindiera el contrato: En todos los casos, la parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnización. Bajo reserva de las disposiciones sobre la indemnización por formación del art. 20 y el anexo 4, y salvo que no se estipule lo contrario en el contrato, la indemnización por incumplimiento se calculará considerando la legislación nacional, las características del deporte y otros criterios objetivos.

La indemnización se fija conforme en función de “la remuneración y otros beneficios que se adeuden al jugador conforme al contrato vigente o al nuevo contrato, el tiempo contractual restante, hasta un máximo de cinco años, las cuotas y los gastos desembolsados por el club anterior (amortizados a lo largo del periodo de vigencia del contrato), así como la cuestión de si la rescisión del contrato se produce en un periodo protegido”.

Y es precisamente este periodo protegido el elemento más importante a tener en cuenta. Este derecho protege a los clubes y también a jugadores en los primeros tres años de vinculación del jugador con el club.

En este caso, al ser el club quien lo rompería, se expondría el PSG a una sanción además de la indemnización: “Además de la obligación de pago de una indemnización, deberán imponerse sanciones deportivas al club que rescinda un contrato durante el periodo protegido, o que haya inducido a la rescisión de un contrato”.

Dos periodos sin inscribir jugadores

La sanción es muy dura y supondría la prohibición para la “inscripción de nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, durante dos periodos de inscripción completos y consecutivos. El club podrá inscribir nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, solo a partir del próximo periodo de inscripción posterior al cumplimiento íntegro de la sanción deportiva respectiva”.