Los otros negocios que colocaron a Piqué en el punto de mira

Desde hace meses, Gerard Piqué, ha sido más noticia por sus empresas que por su desempeño en el césped lo que le valió incluso ser incluido en la lista Forbes de los 100 españoles más creativos en los negocios. El jugador del Barcelona tiene una fuerte y creciente presencia en el mundo empresarial, donde se mueve en diferentes sectores a través de Kosmos Global Holding, S. L., algo que, a pesar de su éxito, le ha colocado en la picota en más de una ocasión. En los últimos días, el jugador del FC Barcelona se ha visto envuelto en un gran escándalo por su participación, a través de esta empresa, en el acuerdo que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí, por el que, según desveló con audios de conversaciones privadas ‘El Confidencial’, su empresa percibirá 24 millones de euros en cuatro años al ser parte de la negociación.

Pero este no ha sido el único negocio que ha colocado al central en la diana durante el último año. Su reconocida figura como deportista profesional que lleva casi 15 años en la élite del fútbol mundial le ha abierto numerosas puertas en el sector empresarial. Piqué también creo un canal para jugadores de élite bautizado como The Player’s Tribune, la producción del polémico documental La Decisión de Griezmann y de la serie Matchday -que muestra las interioridades del equipo azulgrana-, la reformulación de la Copa Davis, los eSports, la compra del Andorra y otras actividades vinculadas a su complejo entramado societario.

De Rakuten a la Ligue 1

El todavía jugador del F.C. Barcelona no solo ha sido, durante muchos años, uno de los centrales más valorados del mundo, sino también un gran emprendedor en el mundo de los negocios. La gran mayoría de sus negocios los canaliza a través de Kosmos Holding, el fondo del que es copropietario junto a Hiroshi Mikitani, fundador de Rakuten —patrocinador del FC Barcelona—. De hecho, uno de sus últimos movimientos fue la adquisición de los derechos de la primera división francesa, la Ligue 1, para España.

El movimiento ha sido ágil y, aprovechando el tirón del fichaje de Messi por el París Saint-Germain, vendió la retransmisión de su primer partido en Francia. Los compradores no fueron otros que Mediaset España e Ibai Llanos, el famoso creador de contenido español.

Este último tiene una relación especial con el futbolista. La gran influencia que tiene el vasco, con unas audiencias espectaculares en la plataforma de directos Twitch, es un punto de entrada al público joven muy interesante y Piqué no es ajeno a ello. De hecho, durante el verano trabajaron juntos para que la Copa América —cuyos derechos no había comprado nadie en España— se pudiese ver en nuestro país.

Este negocio también levanto a ampollas ya que muchos le consideran el culpable de la marcha de Leo Messi. “Sin Leo se arregla el tema del juego limpio financiero”, le comentó Piqué a Laporta el pasado verano, antes de que el presidente le anunciara al padre del futbolista, Jorge Messi, que el club no podía renovar su contrato, según informaba El País.

Mediante Kosmos, Piqué también compró en 2018 el FC Andorra, club que estaba en una delicada situación económica. Solventó las deudas del club y mediante la creación de una empresa en el país pirenaico, Kosmos inyectó dinero para dar un lavado de cara a la entidad y hacerla progresar en lo deportivo sin presión de deudas. Un proyecto que también está bajo sospecha tras conocerse su estrecha relación con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. De hecho ProLiga recurrió la decisión y L’Hospitalet reclamó pública y privadamente. “Conocemos la amistad del presidente del Andorra con Rubiales”, declaró en su día el mandatario del club.

La reunión secreta con Ceferín

Otros de los asuntos que levantaron las sospechas fue la reunión secreta mantenida el pasado año con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. Sucedió antes del terremoto de la ‘Superliga’, antes de la ‘batalla’ entre la UEFA y los clubes que se unieron al proyecto, entre ellos el Barça. En marzo de 2021 en un conocido restaurante de Barcelona, se reunieron Gerard Piqué, jugador del equipo culé, y Aleksandr Ceferin, presidente de la UEFA, según informó el programa ‘Tu diràs’ de RAC1.

De acuerdo con la información de la emisora de radio, el propietario del Andorra, quería tratar algunos temas de negocios con el dirigente. En concreto, el central estaba interesado en la mecánica de aspectos como el reparto televisivo y el funcionamiento de los derechos de la Champions así como del resto de competiciones que maneja la UEFA. Piqué, un emprendedor inmerso en varios negocios, buscaba asesoramiento sobre diversas cuestiones empresariales.

A nadie se le escapa el buen ojo de Piqué para los negocios y, aunque se ha especulado mucho con la posible vinculación de este encuentro con los planes para montar la nueva Superliga, lo cierto es que fue dirigida a ampliar su nuevo plan de negocio que tiene como objetivo los derechos televisivos. De hecho, dos meses antes, el jugador azulgrana se había apuntado a la puja para comprar los derechos internacionales de la liga italiana a través de su empresa Kosmos Global Holding. Pero la polémica fue aún más allá y se llegó a especular que, a pesar de las críticas del culé a la Superliga, el defensa no habría dudado en mostrar interés por los derechos televisivos de la nueva competición.

El Barça Corporate

Las ansias empresariales del central llegaron incluso al Barça Corporate. Aunque en este caso, sus expectativas se vieron frenadas por el código ético del club. Según recogían ayer los medios catalanes, Piqué se interesó tras el verano de 2020 en un nuevo proyecto azulgrana pensado para generar ingresos rápidos. Se le bautizó como Barça Corporate. Se buscaba un inversor dispuesto a pagar unos 220 millones de euros por explotar cuatro ramas de negocio: BLM, Barça Studios, BIHUB y Barça Academies. El presidente del club por aquel entonces, Josep Maria Bartomeu, le negó a Piqué en reiteradas ocasiones la posibilidad de asumir ese negocio. Por más que le insistió el jugador, el presidente se negó porque esa práctica no estaba permitida por el código ético de la entidad.

El punto 4.6 del código ético establece que “se deberán evitar en todo momento las situaciones que puedan suponer un conflicto entre los intereses personales y los del club, o que permitan valerse de la posición en el FC Barcelona para obtener ventajas patrimoniales o personales u oportunidades de negocio”.

Sus otros negocios

Al margen de Kosmos, Piqué tiene otros proyectos e inversiones que nacieron hace años con la creación de Kerad Games. Empresa de videojuegos que recientemente ha dado paso a la mencionada Kosmos. Al margen de esto, Piqué ha apostado también por los eSports creando EFootball.pro, a la que se han adherido ya varios equipos grandes de Europa.

Sus tentáculos abarcan además amplios sectores como las gafas de sol, bebidas isotónicas, eSports, empresas alimentarias y, sobre todo, propiedades industriales y residenciales. A través de Kerard Project 2006 SL (promoción y construcción de tipo industrial y residencial, compraventa y alquiler de activos inmobiliarios, representación de deportistas y los derechos de imagen y marketing de Piqué), el jugador es propietario de naves industriales, garajes y, sobre todo, casas.

Recelos en el vestuario

Esta frenética actividad empresarial del central en los negocios ha generado recelos en el vestuario: “Parece más centrado en su faceta empresarial que deportiva” filtraban desde el equipo. Algunas de las vacas sagradas del vestuario no creen que defienda los intereses colectivos e incluso llegaron a ver con recelo sus vínculos con algunos compañeros como Riqui Puig y Samuel Umtiti, a quienes defiende ante quien sea y a quienes representa a través de su agente de cabecera.

Un asunto que también fue recurrente con motivo del relevo en el banquillo previsto para este parón de selecciones. Tras darse por hecha la salida de Koeman, un tapado comenzó a coger fuerza hasta el punto de provocar un motín en el vestuario. En las oficinas blaugranas comenzó a sonar el nombre de de Antonio Conte y Piqué no parecía estar dispuesto a aceptar esta opción. En el vestuario creían que las cosas irían a peor si se contrataba a Conte y desde Barcelona apuntaron a que Piqué fue el encargado de liderar la oposición al italiano.

Esta oposición de Piqué no sorprendió en el entorno culé, ya que el defensa no había ocultado su preferencia por Xavi Hernández para ocupar el banquillo. La salida inminente abría una oportunidad para el entrenador catalán de dirigir al conjunto azulgrana y uno de los futbolistas más interesados en la llegada de la leyenda del club era Gerard Piqué. Sin embargo, desde Barcelona apuntaban motivos no deportivos. En Culemanía publicaron el pasado mes de octubre que el interés del defensa no radicaba únicamente en la antigua conexión que tuvieron sobre los terrenos de juego, sino en otro vínculo que tienen en común.

Actualmente Xavi tiene como representantes a la agencia AC Talent. La conocida empresa tiene como socios destacados a Arturo Canales y Fernando Solanas, ambos con una relación directa con Piqué. El central catalán, y segundo capitán de la plantilla, estaría realmente interesado en que el exfutbolista culé pudiera hacer carrera en el Barça a través de la mencionada agencia y, de esa forma, obtener beneficios económicos. El central finalmente logró su objetivo.

Desde la caseta llevan meses acusando al central de arrimarse siempre al poder, sobre todo con Joan Laporta, de ser insolidario cuando se plantearon las bajas de sueldos y de ser el “traidor” que propició la salida de Messi. No en vano, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper apareció una pintada en la pizarra del vestuario. “Judas” escribió alguien. No trascendió el nombre del autor, pero todos sabían que la frase iba dirigida a Piqué, quien meses más tarde recomendó a Laporta que no renovara el contrato de Messi.

Ahora, sus polémicas conversaciones con el presidente de la Federación Española de Fútbol lo han colocado en una difícil situación por un supuesto conflicto de intereses pero en el vestuario blaugrana ya lo avisaron: “No se puede estar en misa y repicando”.