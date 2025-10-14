España - Bulgaria: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de clasificación al Mundial 2026

La Selección Española afronta el cuarto partido de clasificación para el Mundial de 2026. Los chicos de Luis de la Fuente viajarán hasta Valladolid y se enfrentarán a Bulgaria tras haber logrado un pleno de victorias en los tres encuentros anteriores, lo que les coloca como líderes del grupo E.

Se trata de un partido decisivo para las aspiraciones del combinado nacional, que tratará de cerrar cuanto antes la clasificación y obtener el billete para el Mundial. Para ello, tendrá que derrotar a una selección búlgara que no ha logrado puntuar hasta el momento.

La Roja llega al encuentro sumando nueve puntos de nueve posibles, sin encajar ningún tanto. En la primera jornada, España venció a la propia selección búlgara (0-3), para después darse un festín de goles ante Turquía (0-6). Por último, hace tan solo unos días, los de Luis de la Fuente derrotaron a Georgia en un partido no tan brillante pero que se resolvió con solvencia (2-0).

Y es que la solidez defensiva está siendo clave en los últimos encuentros, a pesar de que contar con grandes bajas en este parón de selecciones. Dean Huijsen, Dani Olmo, Lamine Yamal y Rodri han sido los jugadores que no han podido estar bajo las órdenes del seleccionador. Además, a ellos se ha sumado Ferrán Torres, que no estará disponible para el partido de esta noche.

Por su parte, Bulgaria llega al partido con su pase prácticamente descartado. Son cero puntos de nueve posibles, sufriendo duras goleadas en todos sus encuentros. Cayó con España en la primera jornada, e hizo lo mismo con Georgia (3-0). Ante Turquía el pasado fin de semana, los búlgaros recibieron una goleada que les deja prácticamente fuera del Mundial (1-6).

Respecto al enfrentamiento directo entre ambas selecciones, España cuenta con un historial a su favor. Son dos victorias y un empate en los tres partidos en los que se han visto las caras.

Horario y dónde ver online TV el España - Bulgaria, Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El partido comenzará a las 20:45 horas (hora peninsular española) de este martes 14 de octubre y será televisado por La 1, así como en streaming mediante la plataforma RTVE Play. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del España - Bulgaria

España:

Unai Simon, Marcos Llorente, Vivian, Laporte, Grimaldo, Aleix García, Pedri, Yeremy Pino, Baena, Mikel Merino y Borja Iglesias.

Georgia:

Vutsov, Velkovski, Dimitrov, Hristov, Popov, Chochev, Kraev, Kirilov, Krastev, Dimitrov y Despodov.

Árbitro: Willy Delajod (Francia)