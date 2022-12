Mundial de Qatar 2022: toda la actualidad sobre los cuartos de final hoy 10 de diciembre

Siguen los cuartos de final de este Mundial de Qatar. Si por algo se está caracterizando este campeonato es por la multitud de sorpresas que se están dando. Bélgica y Alemania fueron eliminadas en la fase de grupos y España cayó en los octavos ante una Marruecos que quiere plantarse en las semifinales. En cambio, el sueño de Messi y Argentina sigue intacto. Derrotó ayer a Países Bajos en los penaltis y es el único equipo latinoamericano vivo en la competición. El primer encuentro de este sábado 10 de diciembre es a las 16:00 y veremos si la selección portuguesa consigue lo que no logró España: ganar a Marruecos. También hay que comprobar más tarde si pasan Francia o Inglaterra en un duelo de vida o muerte.

09:34 h

Antes de mostrar su felicidad por el pase a semifinales, Messi quiso cargar muy duramente contra Mateu Lahoz, un árbitro al que conoce perfectamente de la Liga española y al que reconoció que temía desde que supo su designación. «Tengo mucha bronca, no quiero hablar del árbitro porque luego te sancionan y no puedes ser sincero y decir lo que piensas porque te castigan varios partidos», arrancaba Leo convencido de que por culpa del colegiado habían tenido que sufrir más de la cuenta. «La gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos cómo era y la FIFA tiene que mirar eso, no puedes poner un árbitro así en un partido tan importante. Mateu nos mandó a la prórroga. Todos los pequeños detalles nos los pitaba en contra. Dentro de la cancha te das cuenta de que quiere inclinar las cosas hacia al otro lado», continuaba el «10» albiceleste sin freno.

09:00 h

Los titulares de la victoria de Argentina ante Australia en los octavos se los llevó Messi, pero hubo otro protagonista: Emiliano Martínez, con su parada a Garang Kuol en el último segundo que evitó la prórroga. La celebración fue como la de un gol: el portero en el suelo y varios compañeros encima, dándole las gracias. Se hizo notar así el guardameta en un Mundial en el que se había jurado que iba a estar. Porque el de hace cuatro años en Rusia lo vio desde la grada y cuando Argentina perdió contra Francia, le dijo a su hermano: «El próximo lo tengo que jugar yo».

Emiliano Martínez fue el héroe de Argentina ante Australia FOTO: Jorge Saenz AP

08:23 h

Eran los cuartos de final del Mundial, con Argentina y Países Bajos que tenían cuentas pendientes, y todo se calentó. Además, porque el encuentro llegó a la tanda de penaltis, donde Dibu Martínez, un portero con fama de parar penaltis, cumplió con su leyenda. Después trascendió esta imagen de Leo Messi antes de una entrevista:

08:00 h

Marruecos, Portugal, Francia e Inglaterra comienzan los cuartos de final del Mundial de Qatar FOTO: La Razón

07:45 h

Las amarillas y el tiempo añadido en el Países Bajos-Argentina han sacado de quicio a toda la selección albiceleste

07:15 h

El fútbol atrae a todo el mundo, aunque el Mundial se esté celebrando en Qatar y al principio despertase muchas críticas. Éstas, ahora, se están diluyendo ante la emoción de los octavos y más aún en los cuartos de final. Croacia ha echado a Brasil y Argentina ha sufrido mucho para derrotar a Países Bajos. Ambos partidos han llegado a los penaltis. El expresidente Mariano Rajoy comentaba los de España y como ya no está, nos hemos perdido sus columnas. Pero Pablo Iglesias le ha cogido el relevo en Twitter, aunque sus comentarios son más cortos.

07:00 h

Como en 2014, la Albiceleste derrota a la “Oranje” en la tanda, en la que el portero suramericano detuvo los dos primeros tiros. Messi dio una asistencia y marcó, pero los europeos remontaron el 0-2

06:30 h ¡Buenos días! ¡¡¡Vuelve a correr el balón!!!

Mientras tanto, os mantenemos al tanto de todo lo que tiene que ver con la selección española, las reacciones a la eliminación y el futuro de Luis Enrique como seleccionador español.

05:30 h Así se jugarán todos los partidos del Mundial

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

