Benzema, ante el juicio del chantaje sexual: ¿A qué penas se enfrenta?

Fútbol

El delantero del Real Madrid Karim Benzema afronta a partir de este miércoles en el Tribunal de Versalles el juicio por la presunta complicidad en el chantaje a su excompañero en la selección Mathieu Valbuena en 2015.

El proceso que ha ensombrecido su imagen y que le mantuvo cinco años ausente de la selección, en particular durante la Eurocopa de 2016 y el Mundial de Rusia en el que Francia se proclamó campeona, se producirá en el mejor momento deportivo del atacante, citado como candidato a ganar el Balón de Oro a finales de noviembre. El delantero francés sigue ‘on fire’ y ayer en Kiev alcanzó los 290 tantos con el equipo blanco igualando al mítico Santillana y fue el MVP de la goleada del Real Madrid ante el Shakhtar (0-5).

Karim se ha convertido por méritos propios en el gran referente ofensivo del equipo blanco, en el jefe del vestuario y en la estrella de una Liga, huérfana tras la marcha de de Leo Messi y Sergio Ramos.

Líder indiscutible en el Real Madrid

Su carácter frío, a prueba de bombas, le permitieron hacerse con el liderazgo del equipo tras la marcha de Cristiano. Benzema no tuvo complejos a la hora de echarse el equipo a las espaldas. En la 2018/2019 marcó 30 goles, además de dar 11 asistencias; en la 2019/2020 anotó en 27 ocasiones y repitió con 11 pases de gol; mientras que en la 2020/2021 firmó nuevamente 30 tantos y repartió 9 asistencias. Su excelente forma física es sin duda una de las claves de su éxito. El galo anotó la temporada pasada 30 dianas y repartió 9 asistencias en 47 partidos. Sus mejores cifras desde que fichó por el conjunto blanco.

Ahora su esfuerzo parece tener recompensa con su nominación al Balón de Oro. El delantero francés opta ahora con más fuerza al galardón tras ganar la Nations League, ya que no había ganado ningún título colectivo esta temporada. Ha empezado la campaña en un excelente estado de forma, Pichichi de LaLiga y máximo favorito a ganar por primera vez el trofeo a máximo goleador del campeonato español, que todavía no tiene en su palmarés. Sin embargo, el escándalo sexual que le persigue desde años y que le apartó de la selección francesa sigue ahí.

Benzema podría regresar hoy a Versalles, la ciudad donde pasó una noche en el calabozo en noviembre de 2015, antes de ser procesado por complicidad de chantaje y asociación de malhechores, cargo este último que no fue mantenido por la acusación.

Arranca el juicio

Hoy arranca su juicio pendiente por el “caso Valbuena” en Versalles. El escándalo del presunto chantaje de unos amigos del delantero del Madrid al ex internacional Mathieu Valbuena con un vídeo sexual por medio podría traer graves consecuencias para el delantero y en Francia ya se plantean la posibilidad de que vuelva a quedar fuera del combinado nacional. Los abogados del jugador no han confirmado su presencia en la vista, en medio de una cargada agenda deportiva con clásico contra el Barcelona a la vista, aunque todo parece indicar que el delantero galo no asistirá y será representado por los letrados.

El escándalo sexual se remonta a 2015. Valbuena estaba concentrado con la Selección de Francia cuando recibió una llamada telefónica que le alertaba de que su imagen aparecía en un vídeo con alto contenido sexual. En esa llamada, a Mathieu le chantajean con que o paga 150.000 euros o el vídeo será difundido a través de internet.

Desde entonces han fracasado todos los intentos de sus abogados de sacarle de un caso en el que, según su propio testimonio, solo obró de buena voluntad para ayudar a Valbuena, que estaba siendo sometido a un chantaje.

El famoso vídeo sexual

Según ha publicaba la prensa francesa, Karim Benzema estaba al tanto de la existencia del vídeo después de que uno de sus parientes fuese contactado por los presuntos chantajistas y conversó sobre este asunto con su compañero Valbuena. El 5 de octubre de 2015, durante una concentración de la selección francesa, Benzema fue a la habitación de Valbuena y le dijo que sería mejor que pagara para evitarse problemas.

El madridista sostiene que le dio un consejo de amigo, pero la acusación consideró que era una medida de presión, por lo que le imputaron el 5 de noviembre de 2018 por un delito de complicidad en chantaje, por el que ahora se sentará en el banquillo.

Las penas a las que se enfrenta

Si Benzema es declarado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión. La Fiscalía de Versalles informaba el pasado mes de de enero que Karim Benzema deberá ir a juicio por delito de complicidad, tras haber estado implicado en un supuesto delito de chantaje contra su ex compañero en la selección de Francia, Mathieu Valbuena, que levantó tanta polémica en el país en su momento. Benzema ya sufrió las consecuencias de estos acontecimientos a nivel deportivo y personal, pues este escándalo provocó que fuera expulsado de la selección gala hasta el pasado mes de mayo y ahora también sufrirá el coste judicial de esta oscura historia que tanto revuelo provocó en Francia.

Karim Benzema se podría enfrentar a una condena de 5 años en prisión y €75.000 de multa, que es la pena máxima del Código Penal por delitos de chantaje. Sin embargo, sería una sorpresa que el delantero del Real Madrid fuese sentenciado con una pena tan dura. Puesto que el jugador no tiene antecedentes, los expertos consideran que los más probable es que se le imponga una fianza mayor a la multa de 75.000 euros para eludir la cárcel.

No obstante, aunque la pena judicial sea mínima, las consecuencias deportivas podrían suponer un duro varapalo para el delantero galo.