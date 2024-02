La jugadora de la selección española que sufrió un ataque de ansiedad durante el Mundial

Misa Rodríguez comenzó el Mundial siendo la portera titular de la selección española. Así había sido desde que Sandra Paños, la portera del Barcelona, renunciara a la selección en la rebelión de las 15. A pesar de la predisposición de Paños a regresar para el Mundial, Jorge Vilda siguió contando con la madridista Misa como titular y la guardameta azulgrana se quedó fuera de la lista para el Mundial.

Pero el la derrota contra Japón en el último partido de la primera fase lo cambió todo. Misa fue al banquillo en el primer cruce contra Suiza y la portería la ocupó Cata Coll, suplente de Sandra Paños en el Barcelona y que no había debutado hasta ese momento con la selección. «No me entero hasta dos horas antes del partido, que da la charla y no está mi nombre. Es muy difícil. En España nunca se había cambiado a una portera en un Mundial o un campeonato, entonces te pone en el foco y te crees que eres la responsable de todo lo que pasó en el partido contra Japón», recuerda Misa en una entrevista concedida a Teledeporte.

Y ahí se desató la tormenta en la cabeza de Misa. «En el bus hacia el estadio iba prácticamente con un ataque de ansiedad, de nervios, de llorar. Tuve la suerte de que [Laia] Codina, Jenni, Ale [Alexia Putellas], Irene [Paredes], Mario [Mariona Caldentey], me ayudaron bastante. Si no llegan a estar ellas lo hubiera pasado mucho peor», añade.

«Hubo un momento de fragilidad, días después, que yo me quiero ir. Aunque en realidad era una privilegiada, estoy en un Mundial, pero en mi cabeza es como “es que no puedo”. Tuve un momento de bajón y empiezas a cuestionarte si sirves o no sirves», dice Misa. Aunque, por suerte para ella, todo terminó de encajar en su cabeza y se permitió disfrutar también del triunfo en el Mundial, al que ella también había contribuido. «Y, honestamente, después de eso mi cabeza hizo un clic y estoy muy orgullosa de la Misa que salió después porque no era muy fácil. Le tocó jugar a Cata, lo hizo muy bien contra Suiza y el resto de partidos. Y lo bueno es que ganamos. Si eso tuvo que pasar para que el equipo ganase, me quedo con eso», asegura. Con que ahora es campeona del mundo. Y también de la Liga de Naciones. Aunque desde aquel partido contra Japón haya sido Cata Coll la portera titular de la selección.

Una decisión que a Misa le costó asimilar porque en ella se mezclaron los aspectos deportivos y no deportivos. «Fue muy difícil porque fue inesperado. Se puede intuir por qué, que no es lo deportivo. Aún más impotencia te da», confesaba en una entrevista con Relevo en el mes de octubre. «Vengo de un proceso duro. En el Mundial pasaron ciertas cosas… como no jugar y demás. Es verdad que después ganas el Mundial y te reconfortas. También todo lo que pasó con Jenni te hace sentirte un poco mal, pero ahora estoy con muchas ganas, creo que me estoy reconstruyendo, estoy muy bien y me siento genial», decía por las mismas fechas a la agencia Efe.

Aunque Misa ya ha asimilado todo lo que sucedió y no tiene problemas con la ahora portera titular de la selección. «Cata es una gran portera, ella no tiene culpa en esto y no la veo como una rival, la veo como una compañera que al final da el máximo en cada entrenamiento y yo también lo hago, después la entrenadora es la que decide», añadía en la misma entrevista.