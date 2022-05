Hugo Duro será el primer fichaje del Valencia

El delantero de 22 años, que esta temporada ha disputado 36 partidos en los que ha anotado 10 goles, se ha ganado su continuidad en el conjunto che. Es por ello por lo que el Valencia comprará en los próximos días a Hugo Duro al Getafe a cambio de 4 millones de euros.

Así lo asegura el diario AS, que señala que el club de Mestalla no hará lo propio con Omar Alderete. El Valencia apurará hasta el próximo 30 de junio para ejercer la opción de compra que tiene por él, que es de 7,5 millones. Antes tratará de vender a Gonçalo Guedes por una cantidad cercana a los 40 millones de euros.

El Valencia fichará a Hugo Duro y venderá a Guedes

Hasta que no llegue a un acuerdo para el traspaso del luso con el que cuadrar sus cuentas, el Valencia no moverá ficha ni por Pere Milla. El conjunto che quiere aprovechar que el atacante de 29 años termina contrato con el Elche para hacerse con sus servicios a coste cero. No obstante, más allá de por Hugo Duro, el Valencia no moverá ficha para reforzarse hasta que no venda a Gonçalo Guedes.

Los planes del Valencia no pasan por vender a Carlos Soler

El club de Mestalla venderá a Gonçalo Guedes para cuadrar sus cuentas, no así a Carlos Soler. Es por ello por lo que recientemente desmentía estar negociando con el Barcelona por él. El Valencia comunicó, además, que mantiene abiertas conversaciones para renovar el contrato del centrocampista, cuyo vinculación con la entidad finaliza en junio de 2023.