Dispuesto a jugar con España: “No estoy contento con la selección brasileña”

Tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado mes de abril, Diego Carlos tendría intención de jugar con España. El central del Sevilla podría seguir los pasos de Laporte y de Gabriel Paulista para convertirse en una opción para Luis Enrique después de que Brasil le haya dejado fuera de su última convocatoria.

Pese a que participó en los Juegos Olímpicos con la canarinha, ha manifestado al ser cuestionado al respecto en medios oficiales del club: “Brasil para mí siempre ha sido un tema muy complicado. Respeto a todos los brasileños convocados, ya luego fui a los Juegos Olímpicos de sorpresa, fuimos campeones y me quedé contento con ese sueño realizado. Después de esto pensaba que podría tener más oportunidades y no me deja contento el que no cuenten conmigo”.

Diego Carlos ha iniciado los trámites para ser convocado con España

Pese a que Diego Carlos fue Oro Olímpico con Brasil en los Juegos Olímpicos, no ha sido convocado con la canarinha. Sí en sus categorías inferiores, por lo que sólo podrá ser llamado por la Selección cuando se cumplan cinco años de su llegada a España. Es decir, que no será seleccionable hasta 2024. No obstante, ya ha iniciado los trámites para poder ser convocado por la Selección.

Diego Carlos y su temporada en el Sevilla

El brasileño también ha valorado su campaña. “Ha sido una temporada que va a terminar en la que estoy muy feliz con mis números. Cada año quiero repetir o hacer mejor el año anterior. Estoy contento con los minutos jugados ya que no es fácil para un atleta, pero siempre estoy preparado y así lo dejé claro a los compañeros y a los entrenadores, buscando dar el 100% para este Sevilla. Mi primera temporada aquí fue difícil, pero fue un año bonito para mí porque cuando llegué era todo nuevo y hacer muchos partidos de titular y ganar la Europa League creo que ha sido el mejor año en Sevilla”, finalizaba Diego Carlos.