Los descartados de un Luis Enrique… ¡que no ha vuelto a hablar con De Gea!

Desde que el pasado mes de marzo el asturiano dejase fuera de la convocatoria al guardameta del Manchester United, no ha vuelto a hablar con él. Así lo ha confirmado el propio Luis Enrique en rueda de prensa tras haber dejado fuera de su lista, una vez más, a De Gea.

“Hablé en su momento con De Gea para anunciarle la primera vez que no iba a venir a la Selección y no he vuelto a hablar con él. No llamo a los jugadores para explicarles mis decisiones. La puerta está abierta para cualquier jugador, puede volver a la Selección”, comentó al respecto.

A diferencia de De Gea, Luis Enrique sí ha vuelto a llamar a Sergio Busquets, a Íñigo Martínez, a Thiago Alcántara, a Ansu Fati y a Marco Asensio para la disputa de cuatro jornadas de la Liga de Naciones, entre el 2 y el 12 de junio, frente a Portugal, República Checa y Suiza.

Luis Enrique recupera así a jugadores del peso de Busquets y Thiago, la experiencia en defensa de Íñigo Martínez, premia la temporada de Marco Asensio en el Real Madrid, y cita al barcelonista Ansu Fati, ya recuperado de sus lesiones, para que vuelva a sentirse importante en la Selección y vaya recuperando sensaciones en el grupo de cara al Mundial del próximo mes de noviembre.

España, subcampeona de la segunda edición de la Liga de Naciones, inicia una nueva participación el 2 de junio, en un atractivo duelo ante Portugal en el Benito Villamarín de Sevilla. Posteriormente jugará a domicilio dos jornadas, el 5 de junio en Praga ante la República Checa y el día 9 en Ginebra ante Suiza. La cuarta de las seis jornadas, llegará el 12 de junio en La Rosaleda de Málaga ante los checos.

Con el regreso de Busquets vuelve a haber un representante de los campeones del mundo en 2010 en la actual selección, a punto de cumplirse 12 años del momento más importante en la historia del fútbol español. Mientras, Marco Asensio no disputa un partido con la absoluta desde la goleada a Alemania, también en la Liga de Naciones y en Sevilla, el 17 de noviembre de 2020.

Son baja por lesión Pedri González y Mikel Oyarzabal, y el cuerpo técnico está pendiente del estado de Thiago, duda para la final de la Liga de Campeones con el Liverpool tras sufrir el domingo un percance muscular.

De Gea y los otros descartados de Luis Enrique

Respecto a la última convocatoria, Luis Enrique descarta por decisión técnica a Diego Llorente, Hugo Guillamón y Yeremy Pino. Y en esta ocasión no cuenta con José Luis Gayà en el lateral izquierdo, dando continuidad a Marcos Alonso, ni con Gerard Moreno en la delantera. Por segunda convocatoria consecutiva se queda fuera David de Gea y repite David Raya como tercer portero.