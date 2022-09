Çaglar Söyüncü será el primer fichaje del Atlético de Madrid para la próxima temporada

El central de 26 años termina contrato a final de temporada con el Leicester y no renovará con el equipo inglés. El Atlético de Madrid ha mostrado a Çaglar Söyüncü su intención de hacerse con sus servicios a coste cero y ambas partes ya habrían apalabrado su fichaje. No obstante, éste no se podrá rubricar hasta el próximo mes de enero.

Noticias relacionadas Televisión. La ex de Gago reconoce haberle sido infiel con otro futbolista en Madrid

Ha sido Hüseyin Eroglu, exentrenador del Altinordu, el que ha confirmado el fichaje de Çaglar Söyüncü por el Atlético de Madrid. “¿Si ya lo tiene hecho para la próxima campaña con el Atleti? Sí”, manifestaba en Radyospor. Hüseyin Eroglu coincidió con Çaglar Söyüncü en el club que reside en el Buca Arena.

Además de Çaglar Söyüncü; Rashford o Firmino podrían recalar a coste cero en el Atlético de Madrid

Al igual que Çaglar Söyüncü, Marcus Rashford termina contrato a final de temporada con el Manchester United y podría recalar a coste cero en el Atlético de Madrid.

El delantero de 24 años ha comenzado el presente curso anotando tres goles y repartiendo dos asistencias en los seis encuentros que ha disputado hasta la fecha. Dichos registros no han pasado desapercibidos ni para el Atlético de Madrid ni para el Chelsea, que no dudarán en negociar con Marcus Rashford a partir del mes de enero si no renueva su contrato con el Manchester United.

Además de la de Marcus Rashford, otra opción interesante que maneja el Atlético de Madrid para reforzar su delantera es la de Roberto Firmino, que también termina contrato con el Liverpool a final de temporada.

El futbolista de 31 años vería con buenos ojos cambiar de aires y probar fortuna en otra liga como podría ser la española. Así pues, si Roberto Firmino no renueva con el Liverpool, el Atlético de Madrid será libre para negociar con él a partir del próximo mes de enero. Además del conjunto rojiblanco, la Juventus también tiene a Roberto Firmino en su agenda.